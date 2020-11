USA: Trump macht Weg frei für Wahlsieger Biden und sein Team

Für den gewählten Präsidenten Joe Biden ist der Weg ins Weiße Haus nun geebnet. (Foto: Carolyn Kaster/AP/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WASHINGTON - Der gewählte US-Präsident Joe Biden bekommt den ihm bislang verwehrten Zugang zur Regierungs-Infrastruktur für die Vorbereitung seiner Amtsübernahme. Amtsinhaber Donald Trump wies die Behörden an, mit Biden zu kooperieren. Das teilte Trump am Montag bei Twitter mit.

In zwei Tweets bedankte er sich bei Emily Murphy, der Chefin der General Services Administration (GAS), also der Behörde, die für die Übergabe der Amtsgeschäfte zuständig ist, für ihre Standhaftigkeit und Loyalität gegenüber dem Land.

Er wolle nicht weiter mit ansehen, wie Murphy und ihre Familie sowie die Beschäftigten der GSA Belästigungen und Drohungen ausgesetzt seien. Daher müsse sie mit ihrem Team nun tun, was zu tun sei. Er habe seinem Team dies auch empfohlen. Gleichzeitig kündigte er an, den Kampf ums Weiße Haus fortzusetzen. "Und ich glaube, wir werden siegen", so der noch amtierende Präsident.

Verknüpfte Artikel

Durch Trumps Anweisung erhalten Joe Biden und sein Team nun erstmals nach ihrem Wahlsieg den üblichen Zugang zu den Regierungsbehörden, um eine Übernahme der Amtsgeschäfte am 20. Januar vorzubereiten.



...fight, and I believe we will prevail! Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



Bidens Team will nach dem Ende der Blockade mit aktuellen Regierungsbeamten über die Corona-Krise und die nationale Sicherheit sprechen. "Die heutige Entscheidung ist ein notwendiger Schritt, um mit der Bewältigung der Herausforderungen zu beginnen, denen unser Land gegenübersteht", erklärte Yohannes Abraham von Bidens Übergangsteam. Mitarbeiter von Bidens Team würden die Treffen in den kommenden Tagen auch dafür nutzen, ein "umfassendes Verständnis der Bemühungen der Trump-Regierung zu erlangen, die Regierungsbehörden auszuhöhlen".