USA und Russland sprechen wieder über Abrüstung

Interkontinental-Raketentest in einer Anlage in Plesetsk im Nordwesten Russlands (Symbolbild). Experten aus den USA und aus Russland sind in Genf zusammengekommen, um «sich kennenzulernen und ein grundlegendes Einvernehmen zu finden». Foto: -/Russian Defense Ministry Press Service/AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: -/Russian Defense Ministry Press Service/AP/dpa)