Waren 20 Jahre Bundeswehreinsatz in Afghanistan umsonst?

Zur Person:

Sigurd Rink, geboren 1960 in Frankfurt, war von 2014 bis 2020 der erste Militärbischof der Evangelischen Kirche Deutschland in Berlin. Zuvor war er zwölf Jahre Propst für Süd-Nassau in Wiesbaden, persönlicher Referent und Pressesprecher des Kirchenpräsidenten der Evangelischen Kirche Hessen und Nassau in Darmstadt und Gemeindepfarrer in Usingen und Königstein im Taunus. 2019 ist sein Buch „Können Kriege gerecht sein?“ im Ullstein-Verlag erschienen. Rink lebt mit seiner Familie in Berlin.