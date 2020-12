2020 zweitwärmstes Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen

2020 ist laut des Deutschen Wetterdienstes sehr sonnenscheinreich gewesen. (Foto: Günter Albers)

Offenbach - Das Jahr 2020 ist vorläufigen Ergebnissen zufolge in Deutschland das zweitwärmste seit Beginn der Aufzeichnungen gewesen. Das teilte der Deutsche Wetterdiensts (DWD) nach ersten Auswertungen am Mittwoch in Offenbach mit. Die Durchschnittstemperatur betrug demnach 10,4 Grad. Damit liegt 2020 knapp hinter dem Rekordjahr 2018, in dem die mittlere Temperatur 10,5 Grad betrug. Auf den folgenden Plätzen liegen mit knappem Abstand 2019 und 2014 mit jeweils 10,3 Grad.

Es handelt sich um das zehnte Jahr in Folge, in dem die Durchschnittstemperatur das vieljährige Mittel übertraf. "Das sehr warme Jahr 2020 darf uns nicht kalt lassen. Die wissenschaftlichen Klimafakten des nationalen Wetterdienstes sind alarmierend. Klimaschutz ist das Gebot der Stunde. Wir müssen jetzt handeln", erklärte Tobias Fuchs, Klima-Vorstand des DWD. 2020 sei zudem sehr sonnenscheinreich und das dritte zu trockene Jahr in Folge gewesen.

Kein Spur von Eis und Schnee

Vor allem im Frühjahr blieben Niederschläge aus und sorgten regional für staubtrockene Böden bis in den Sommer hinein. Nur etwa die Hälfte der üblichen Regenmenge fielen nach Angaben des Wetterdiensts zwischen März und Mai im deutschlandweiten Schnitt.

Bereits den vergangenen Winter stufte der DWD als "extrem mild" und als zweitwärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1881 ein - von Eis und Schnee gab es vielerorts in Deutschland keine Spur. Das Frühjahr war sehr sonnig und ebenfalls zu warm, vor allem der April. Der Sommer war wechselhaft, übertraf aber dennoch die Temperaturwerte des vieljährigen Mittels. Das Niederschlagssoll wurde fast erreicht, der Regen war jedoch regional sehr ungleich verteilt. Der Herbst war der viertwärmste überhaupt, zudem zu trocken.

Der Temperaturdurchschnitt lag im Jahr 2020 um 2,2 Grad über der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990. Gegenüber der Vergleichsperiode 1981 bis 2010 betrug die Abweichung 1,5 Grad. Bis auf den Mai fielen laut DWD alle Monate zu warm aus.

Sonnig und trocken in Rheinland-Pfalz

Rheinland-Pfalz erlebte nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) 2020 das sonnigste Frühjahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Aber der Sommer war deutlich zu trocken, wie der DWD am Mittwoch in Offenbach mitteilte. Erneut endet damit ein zu warmes und zu trockenes Jahr. Nach vorläufigen DWD-Berechnungen lag die Durchschnittstemperatur im Land mit 10,9 Grad deutlich über dem vieljährigen Mittelwert von 8,6 Grad, der sich aus der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990 ergibt. Die höchste Jahrestemperatur in Rheinland-Pfalz wurde demnach am 9. August auf dem Petrisberg bei Trier mit 38,6 Grad gemessen.

Nicht nur mit Blick auf die hohe Durchschnittstemperatur, auch aufgrund der Trockenheit war 2020 aus Sicht der Experten ein bemerkenswertes Jahr. Denn nachdem der Winter noch viel Niederschläge mit sich brachte und danach das sonnigste Frühjahr seit Messbeginn folgte, sei die Trockenheit mehr und mehr zum Problem geworden. Obwohl es im Juni und im August häufig geregnet hatte, gilt das Sommerhalbjahr dem DWD zufolge als zu trocken, weshalb sich auch die Dürre in manchen Regionen verschärft habe.

"In der Region Rheinhessen war sogar ein erhebliches Niederschlagsdefizit zu beobachten", heißt es von den Meteorologen. So habe die Niederschlagsmenge im Jahr 2020 fast 650 Liter pro Quadratmeter betragen. Sie lag damit deutlich unter dem vieljährigen Mittelwert von 807 Liter pro Quadratmeter.

Auch Hessen deutlich zu trocke

Zu warm und zu trocken ist das Jahr 2020 in Hessen gewesen. Die Jahresmitteltemperatur betrug 10,4 Grad und lag damit 2,2 Grad über dem Mittel der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in Offenbach nach einer ersten Auswertung mitteilte. Problematisch war erneut die Trockenheit, das Soll von 793 Litern pro Quadratmeter wurde mit fast 644 Litern deutlich verfehlt.

Schon im Frühjahr blieb Regen aus, dazu schien häufig die Sonne. "Signifikante Niederschläge und damit eine leichte Entspannung der Dürrelage brachten nur der Juni und August", teilte der DWD mit. Im Herbst war es dann wieder deutlich zu trocken.

An Sonnenschein herrschte kein Mangel, das Soll von 1459 Stunden übertraf das Jahr bei weitem mit 1860. Hessen erlebte das zweitsonnigste - aber eben auch viel zu trockene - Frühjahr. Der Sommermonat August machte seinem Namen alle Ehre und brachte Hitze. 37,5 Grad waren es am 9. August in Frankfurt. Insgesamt wurde es der zweitwärmste August in Hessen. Der September war extrem sonnig, der Oktober dann ungewöhnlich sonnenscheinarm.

Zu den weiteren Wetter-Extremen des Jahres gehören die minus 7,7 Grad, die am 1. April in Fulda gemessen wurden. Seit 1949 war es dort der kälteste Tag des Monats. Um einiges wärmer war es dagegen bereits am 17. Februar in Schaafheim-Schlierbach (Landkreis Darmstadt-Dieburg), wo um Mitternacht 18 Grad herrschten.