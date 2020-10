50 Jahre Datenschutzgesetz

ZUR PERSON

Michael Ronellenfitsch wurde erstmals am 18. September 2003 vom Landtag einstimmig in das Amt des Hessischen Datenschutzbeauftragten gewählt. Seit dem 25. Mai 2018 ist der heute 75-Jährige zudem Beauftragter für Informationsfreiheit. Ronellenfitsch war als Professor für Öffentliches Recht und Verwaltungsrecht tätig. An der Universität Tübingen leitete der gebürtige Mannheimer bis zu seiner Emeritierung eine Forschungsstelle für Planung, Verkehr, Technik und Datenschutz.