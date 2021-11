4 min

AfD-Bundesparteitag in Wiesbaden wegen Corona auf der Kippe

Am 11. und 12. Dezember will die AfD in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden tagen. Doch wo sollen ungeimpfte Delegierte bei verschärften Corona-Regeln übernachten?

Von Olaf Streubig und Christian Matz