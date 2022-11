Ampel-Fraktionen wollen aus Energiecharta aussteigen

Blick auf das Vattenfall-Heizkraftwerk auf Erdgasbasis in Berlin Lichterfelde. (© Kay Nietfeld/dpa)

Berlin (dpa) - - Die Fraktionen der Ampel-Koalition wollen mit einem deutschen Ausstieg aus einem umstrittenen internationalen Energieabkommen den Klimaschutz voranbringen. Geplant sei, wie Frankreich oder die Niederlande zügig aus der sogenannten Energiecharta auszutreten, teilten Bundestagsabgeordnete von SPD, Grünen und FDP am Freitag gemeinsam mit.

Das 1998 in Kraft getretene Abkommen soll Investitionen in Energieprojekte schützen und steht bei Umweltorganisationen schon länger in der Kritik. Es erlaubt Investoren etwa Klagen gegen Staaten vor Schiedsgerichten.

„Mit dem Austritt aus dem Vertrag zeigen wir: Die Ampel ist bereit, auch harte und klare Entscheidungen zum Schutz des Klimas zu fällen“, sagte der stellvertretende Grünen-Fraktionschef Andreas Audretsch laut Mitteilung. Wie sehr die Energiecharta dem Klimaschutz im Weg stehe, zeigten viele Klagen in Milliardenhöhe. So habe der schwedische Konzern Vattenfall wegen des Atomausstiegs gegen Deutschland geklagt, sagte der Abgeordnete. Daraufhin habe die Bundesrepublik in einem Vergleich einen Milliardenbetrag gezahlt.

Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge spricht von einem „Meilenstein“. „Kein anderes internationales Handels- oder Investitionsabkommen der Welt hat mehr Investorenklagen ausgelöst als der Energiecharta-Vertrag“, sagte Dröge am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Das sei auch ein gutes Zeichen vor dem Hintergrund der Weltklimakonferenz. „Dieser Vertrag ist ein Hindernis für die Energiewende und kostet den Staat Milliarden.“