Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD - M), Robert Habeck (Grüne - r), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, und Christian Lindner (FDP), Bundesminister der Finanzen, geben zum Ende der Klausur des Bundeskabinetts vor dem Schloss Meseberg abschließend eine Pressekonferenz. (Bild: dpa) (Foto: Kay Nietfeld/dpa)

Jetzt teilen:

Berlin - Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP hat sich auf ein drittes Entlastungspaket für Menschen in Deutschland angesichts hoher Preise geeinigt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Berlin am Sonntagmorgen aus Verhandlungskreisen.

