Arbeitslosenquote in Deutschland leicht zurückgegangen

NÜRNBERG/SAARBRÜCKEN/FRANKFURT - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im März dank einer Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt im Vergleich zum Februar um 77.000 zurückgegangen. Insgesamt waren im März 2,827 Millionen Menschen ohne Job, 492.000 mehr als zur gleichen Zeit des Vorjahres, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Nürnberg mit. Die Arbeitslosenquote betrug 6,2 Prozent.

Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz leicht zurückgegangen

Die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz ist im März leicht zurückgegangen. Nach Angaben der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit waren 122.600 Menschen arbeitslos, 3200 oder 2,5 Prozent weniger als im Februar. Gegenüber dem Vorjahresmonat wurden 20.000 Arbeitslose mehr gezählt (Stichtag 11. März). Das entspricht einem Plus von 19,5 Prozent. Die Arbeitslosenquote lag im März bei 5,4 Prozent. Im Februar betrug sie 5,6 Prozent und vor einem Jahr 4,6 Prozent.

Leichte Frühjahrsbelebung auf Hessens Arbeitsmarkt trotz Lockdowns

Hessens Arbeitsmarkt ist im März gut durch den anhaltenden Corona-Lockdown gekommen. Es wurden 191.225 arbeitslosen Frauen und Männern registriert, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Frankfurt berichtete. Das waren 6641 weniger als im Februar. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Punkte auf 5,5 Prozent. "Obwohl die Fachkräftenachfrage noch lange nicht das Niveau des Vorjahres-Quartals erreicht hat, kommt wieder etwas mehr Bewegung in den hessischen Arbeitsmarkt", erläuterte Frank Martin, Leiter der Regionaldirektion Hessen.

Allerdings hatte es vor einem Jahr und damit zu Beginn der Corona-Krise noch 37.598 Arbeitslose weniger gegeben. Die Quote hatte 4,5 Prozent betragen. Der Stichtag für die aktuelle Erhebung war der 12. März. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit zum Vormonat betraf fast alle betrachteten Personengruppen. Bei den Langzeitarbeitslosen gab es dagegen einen Anstieg um 1,4 Prozent gegenüber Februar.