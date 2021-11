Auffrischimpfungen für alle nach sechs Monaten vorgesehen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. (Foto: dpa)

BERLIN - Angesichts der verschärften Corona-Lage in vielen Regionen Deutschlands wollen Bund und Länder Auffrischimpfungen für alle Geimpften nach sechs Monaten ermöglichen. Dafür sähen die Bundesländer unter anderem Impfbusse und Impfzentren vor, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nach einem Treffen der Fachminister von Bund und Ländern am Freitag in Lindau. Auch die niedergelassenen Ärzte würden sich für die Auffrischimpfungen engagieren.

"Boostern nach sechs Monaten sollte die Regel werden - nicht die Ausnahme." Insbesondere gelte dies für Ältere und das Personal von Pflege- und Gesundheitseinrichtungen.



"Jeder der Corona leugnet, der sagt, dieses Virus ist nicht so schlimm, jeder der zögert, überlegt, ob er sich impfen lassen soll oder nicht, jeder der glaubt, er ist jung, gesund, unverwundbar, sollte vielleicht einfach mal mit Pflegekräften, vor allem mit Intensivpflegekräften, -medizinern sprechen."

Derweil äußerste sich Virologe Christian Drosten auffallend deutlich über die Corona-Politik der Regierung: „Eine Impfpflicht haben sie ebenso ausgeschlossen wie erneute Einschränkungen für Geimpfte. Nun bleibt die Wahl zwischen weiter steigenden Todeszahlen und Wortbruch", schreibt Drosten auf Twitter.