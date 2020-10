Bedford-Strohm will EKD-Vorsitz abgeben

Heinrich Bedford-Strohm, Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), will von der Spitze der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) abtreten und nicht für eine weitere Amtszeit als EKD-Ratsvorsitzender kandidieren. Foto: Britta Pedersen/zb/dpa (Bild: dpa) (Foto: Britta Pedersen/zb/dpa)