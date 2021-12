Biontech-Gründer Sahin und Türeci dreifach geimpft

Ugur Sahin bei der Impfung gegen das Coronavirus. (Screenshot: VRM, LinkedIn)

MAINZ - Ugur Sahin und seine Ehefrau Özlem Türeci sind bereits dreifach gegen das Coronavirus geimpft - mit dem Biontech-Vakzin. Das hat der Biontech-Gründer am Freitag bekannt gegeben. Bereits vor Monaten hatten wir darüber berichtet , dass die beiden die ersten beiden Impfungen erhalten hatten.

schrieb er auf der Plattform LinkedIn. Eigentlich habe Sahin kein Foto öffentlich posten wollen, auf dem er geimpft wird. Da er nun aber sehe, wie ein ungeimpfter Freund unter den Folgen von Covid-19 leide, habe er sich dazu entschlossen, das Foto seiner Impfung von Anfang 2021 zu teilen. Damit wolle er auch diejenigen erreichen, die noch Ängste vor einer Impfung hätten,

Das Statement von Ugur Sahin auf LinkedIn. Hier klicken zum Lesen. (Screenshot: VRM)

Sahin habe nicht gefragt, warum sein Freund ungeimpft ist. "Menschen haben unterschiedliche, persönliche Gründe. Die häufigste Ursache scheint jedoch Angst zu sein, die oft durch Fehlinformationen und Misstrauen geschürt wird. Angst ist nicht rational, aber sie fühlt sich immer echt und berechtigt an. Es ist die Angst der Menschen, die oft in Wut und Hass umschlägt." Am Anfang seines Posts zitiert der Biontech-Chef Gandhi: "Der Feind ist Angst. Wir denken, es ist Hass, aber es ist Angst."

Freunde hätten ihn lange gedrängt, Fotos von seiner Impfung zu zeigen - auch um falschen Gerüchten vorzubeugen. Sahin habe dies aber bislang nicht gewollt, da er seine Kommunikation auf wissenschaftliche Klarheit, Daten und Fakten konzentrieren wollte. Erst jüngst wurde wieder häufiger ein altes Video der Deutschen Welle auf sozialen Plattformen geteilt, in dem der Biontech-Chef sagte, dass er noch nicht geimpft sei - das Video und seine Aussage stammt allerdings vom Dezember 2020.



Wörtlich schreibt er nun: "Manchmal kann Angst besser besiegt werden, indem man persönliche Erfahrungen teilt. Um diejenigen zu erreichen, die persönlich mit ihren Ängsten zu kämpfen haben, möchte ich daher ein Bild meiner COVID-19-Impfung Anfang 2021 teilen."

Lesen Sie auch: Özlem Türeci, der brillante Kopf inter dem Impfstoff

Ebenfalls betont Sahin in seinem Post, dass die Daten aktueller Labortests sowie vieler anderer Experten zeigen, "dass Booster mit dem aktuellen Impfstoff die Immunantwort gegen Delta und die sich ausbreitende Omikron-Variante verbessern". Ebenfalls sei mit der Entwicklung eines Impfstoffs gegen die Omikron-Variante begonnen worden, "unabhängig davon, ob er benötigt wird oder nicht".

Özlem Türeci (links) und Ugur Sahin haben mit ihrem Forschungserfolg "Geschichte geschrieben" (Malu Dreyer) und große Begeisterung ausgelöst. (Foto: dpa)