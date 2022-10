Böhmermann veröffentlicht angebliche hessische NSU-Akten

Berlin - Die Plattform „Frag den Staat” und das „ZDF Magazin Royale” von Jan Böhmermann haben nach eigenen Angaben als geheim eingestufte hessische NSU-Akten veröffentlicht. Angeblich hätten diese Akten bis zum Jahr 2134 - also 112 Jahre lang - unter Verschluss bleiben sollen. „Wir glauben, die Öffentlichkeit hat das Recht zu erfahren, was genau in jenen Dokumenten steht, die ursprünglich für mehr als ein Jahrhundert geheim bleiben sollten”, heißt es auf der dazu eingerichteten Webseite https://nsuakten.gratis/ . Um die Quellen zu schützen, seien die Akten komplett abgetippt und ein neues Dokument erstellt worden, um keine digitalen Spuren zu hinterlassen, schrieb Böhmermann auf Twitter.