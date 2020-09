Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Berlin - Deutschland will 1553 zusätzliche Flüchtlinge von fünf griechischen Inseln aufnehmen. Darauf haben sich Union und SPD am Dienstag verständigt, wie die Deutsche Presse-Agentur in Berlin erfuhr.

© dpa-infocom, dpa:200915-99-574682/1