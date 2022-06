Bundestag hisst Regenbogenflagge zum Christopher-Street-Day

(picture alliance/dpa | Wolfgang Kumm)

BERLIN - Auf dem Berliner Reichstagsgebäude wird künftig zum Christopher-Street-Day die Regenbogenflagge wehen. Das hat nach Angaben der Pressestelle des Parlaments das Bundestagspräsidium entschieden. Auch am internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie soll die Regenbogenflagge gehisst werden.

Wie aus Präsidiumskreisen verlautete, fiel der Beschluss einstimmig. Es wird demnach das erste Mal sein, dass der Bundestag auf dem Gebäude eine andere Flagge als die deutsche und die europäische hissen lässt. Aktuell werde noch geprüft, auf welchem der Türme die Regenbogenflagge wehen wird.



Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt teilte am Donnerstag mit, es sei "überfällig", dass am Reichstag das weithin sichtbare Signal gesetzt werde, "dass unser Land ein Land der Freiheit, Vielfalt und Demokratie ist, das sexuelle und geschlechtliche Vielfalt schützt und sich gegen jede Form der Diskriminierung stellt".

Der Berliner Christopher Street Day ist in diesem Jahr am 23. Juli. Der Tag gegen Homophobie ist am 17. Mai.

