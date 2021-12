Bundestag wählt Scholz heute zum Kanzler

Die Kanzler der Bundesrepublik Deutschland

Fünfmal hat in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland die CDU den Kanzler oder die Kanzlerin gestellt. Olaf Scholz wäre der vierte SPD-Kanzler. Noch größer ist der Unterschied in Jahren: In nunmehr 72 Jahren Bundesrepublik gab es 52 Jahre lang einen CDU-Regierungschef und nur 20 Jahre lang einen Kanzler der SPD.



Die Kanzler im Einzelnen:

1949 - 1963 Konrad Adenauer (CDU)

1963 - 1966 Ludwig Erhard (CDU)

1966 - 1969 Kurt Georg Kiesinger (CDU)

1969 - 1974 Willy Brandt (SPD)

1974 - 1982 Helmut Schmidt (SPD)

1982 - 1998 Helmut Kohl (CDU)

1998 - 2005 Gerhard Schröder (SPD)

2005 - 2021 Angela Merkel (CDU)