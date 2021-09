Bundestagswahl 2021: Hier finden Sie Sonntag alle Ergebnisse

Wir erklären, wie Sie alle wichtigen Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 für Hessen und Rheinland-Pfalz finden. (Foto: Canva/VRM)

REGION - Pünktlich ab 18 Uhr finden Sie am Sonntag auf unseren Nachrichtenportalen die ersten Ergebnis-Prognosen: Wer holt die meisten Stimmen? Welche Koalitionen sind möglich? Wer hat besonders viele Stimmanteile verloren? Bei uns erfahren Sie außerdem in anschaulichen Grafiken, wie die Menschen in Ihrer Stadt oder Gemeinde bei der Bundestagswahl abgestimmt haben – multimedial und interaktiv aufbereitet in Zusammenarbeit mit unserem Datendienstleister 23degrees

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie die Ergebnisse finden und am Sonntagabend ganz sicher kein Ergebnis aus Ihrer Region verpassen!

Besonders spannend: Wie haben die Menschen in Ihrer Region gewählt? Nach und nach werden sich die Karten mit allen wichtigen Ergebnissen aus Hessen und Rheinland-Pfalz füllen. Sobald die Statistischen Landesämter die ersten Daten bereitstellen, fließen die Ergebnisse auf unseren Nachrichtenportalen ein.

In unseren Übersichtsartikeln (siehe folgende Link-Liste) können Sie dann ablesen, welche Partei in Ihrer Gemeinde oder in Ihrem Wahlkreis vorne liegt oder wo welche Partei ihre Hochburg hat. Mit nur einem weiteren Klick finden Sie alle Ergebnisse für Ihre Region noch detaillierter aufbereitet. Wir beantworten quasi die Frage: Wie sähe der Bundestag aus, wenn nur Ihre Stadt, Ihre Gemeinde oder Ihr Bundesland abgestimmt hätte.

Hier finden Sie alle Ergebnisse für Ihre Stadt oder Gemeinde auf einen Blick! Sortiert haben wir das übersichtlich nach den Landkreisen und Städten, in denen Sie leben. In diesen Artikeln finden Sie gleich mehrere Grafiken. Jetzt sind diese natürlich noch leer, am Sonntagabend füllen Sie sich nach und nach mit den Daten der Landeswahlleiter. Einfach anklicken und am besten direkt als Lesezeichen abspeichern! Wie das funktioniert, erklären wir unten.

So funktionieren unsere Ergebnis-Grafiken

Auf den interaktiven Karten können Sie mit einem Klick auf Ihre Stadt oder Gemeinde erfahren, wie Ihre Region abgestimmt hat. Diese Hessen-Karte füllt sich am Sonntagabend Kommune für Kommune. Mit einem Klick auf Ihre Region, erfahren Sie das genaue Ergebnis!

Wo hat welche Partei in Rheinland-Pfalz ihre Hochburg? Das zeigen wir Ihnen auf diesen Karten, die sich am Sonntagabend füllen werden. Je kräftiger dann die Farbe, desto besser das Parteiergebnis in der jeweiligen Gemeinde. Mit einem Klick auf eine Region bekommen Sie weitere Informationen. Zur nächsten Partei gelangen Sie über „Weiter“.



Ergebnis-Artikel als Lesezeichen abspeichern – so klappt es!

Sie haben den Artikel mit den Ergebnissen für Ihre Gemeinde gefunden und wollen ihn am Sonntagabend schnell erreichen? Dann setzen Sie sich ein Lesezeichen! So funktioniert es!

Mit einem Android-Smartphone oder -Tablet

Tippen Sie in Ihrem Browser, in der Regel die Chrome-App, rechts oben neben der Adressleiste auf das Dreipunkt-Menü und dann auf das Sternsymbol. Schon ist das Lesezeichen gespeichert

Das gesetzte Lesezeichen finden Sie, indem Sie wieder rechts oben auf das Dreipunkt-Menü und dann auf „Lesezeichen“ tippen. Suchen Sie dem gesuchten Lesezeichen und tippen Sie es an. Schon öffnet sich die Seite.

Mit einem Apple-iPhone oder -iPad

Tippen Sie im Safari-Browser, auf das Kasten-Symbol mit dem Pfeil nach oben und tippen Sie dann auf „Lesezeichen hinzufügen“. Das Lesezeichen ist dann direkt gespeichert.

Wenn Sie das abgelegte Lesezeichen wiederfinden und öffnen wollen, tippen sie im Safari-Browser auf das Buch-Symbol. In der Liste finden Sie dann die gespeicherte Seite.

Am PC oder Laptop im Chrome-Browser

Klicken Sie auf der besuchten Seite ganz rechts in der Adressleiste auf das Stern-Symbol. Schon ist die Webseite gespeichert.

Das abgelegte Lesezeichen finden Sie nun über die drei Punkte ganz rechts oben im Fenster. Klicken Sie die Punkte an und dann auf „Lesezeichen“. In der Liste finden Sie die gespeicherte Seite.

Am PC oder Laptop im Firefox-Browser

Klicken Sie auch bei Firefox auf der besuchten Seite ganz rechts in der Adressleiste auf das Stern-Symbol. Schon ist auch hier die Webseite gespeichert.

Das abgelegte Lesezeichen finden Sie nun über die drei Striche ganz rechts oben im Fenster. Klicken Sie dort anschließend auf „Lesezeichen“. In der Liste finden Sie die gespeicherte Seite.

Wenn Sie am Wahlabend selbst nichts verpassen möchten, informieren wir Sie auch gerne kostenfrei über alle aktuellen Entwicklungen in unserer News-App. Über diese App kontaktieren wir Sie auch mit Push-Benachrichtigungen, sobald etwas wichtige Neuigkeiten gibt.