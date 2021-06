Bundestagswahl-Motto der Grünen: "Bereit, weil Ihr es seid"

Mit dem Motto "Bereit, weil Ihr es seid" ziehen die Grünen in den Bundestagswahlkampf. (Foto: Michael Kappeler/dpa)

BERLIN - Die Grünen gehen mit dem Motto "Bereit, weil Ihr es seid" in den Bundestagswahlkampf. Diesen Spruch stellte die Partei, die mit Annalena Baerbock erstmals in ihrer Geschichte eine Kanzlerkandidatin aufgestellt hat, am Donnerstag in Sichtweite des Berliner Kanzleramts vor.



Nach Angaben von Bundesgeschäftsführer Michael Kellner soll der "zentrale Kampagnenclaim" zwei Punkte zum Ausdruck bringen: Zum einen sei die Gesellschaft viel weiter als die große Koalition - etwa beim Klimaschutz, bei der Verringerung sozialer Ungleichheit oder beim Eintreten für ein starkes Europa. Da gebe es "eine ganz große Erwartung, eine ganz große Veränderungsbereitschaft, auf die wir setzen in diesem Wahlkampf".

Grünen liegen auf Platz zwei hinter Union

Zum anderen sage der Spruch auch etwas über die Grünen: "nämlich, dass wir bereit sind". Erstmalig gehe die Partei in einen Wahlkampf, "wo wir im Duell mit der Union um das Kanzleramt sind und erstmalig eine Kanzlerkandidatin für einen Bundestagswahlkampf aufstellen", sagte Kellner.

Die Grünen lagen in Umfragen zuletzt mit bis Werten von bis zu 25 Prozent hinter der Union auf Platz zwei. Das Motto sei auf Vorschlag einer Agentur im Bundesvorstand ausgewählt worden, sagte Kellner. Zur Bundestagswahl 2013 war der Grünen-Slogan noch "Darum Grün", 2017 war es dann "Zukunft wird aus Mut gemacht".

Auch andere Parteien präsentieren Wahlkampfmotto

Die Grünen präsentierten ihr Motto am Donnerstag zweigeteilt. Auf einer Brücke im Regierungsviertel prangte in großen Buchstaben und nach Parteiangaben auf biologisch abbaubarem gelbem Grund "weil Ihr es seid". Ein Boot auf der Spree mit dem Schriftzug "Bereit," ergänzte den Spruch.

