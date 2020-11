Corona-Maßnahmen: Leitplanken mit Sprengkraft

POLIZEIGEWERKSCHAFT: VERSAMMLUNGSFREIHEIT WIRD MISSBRAUCHT

Die Gegner der Corona-Auflagen machen mobil: Sie wollen den Bundestag davon abbringen, die Novelle des Infektionsschutzgesetzes zu beschließen. Für diesen Mittwoch sind in Berlin mehrere Demonstrationen angemeldet. Das Bundesinnenministerium lehnte am Dienstag allerdings zwölf Anträge auf Zulassung von Versammlungen in der Umgebung von Bundestag und Bundesrat ab.



Die Gewerkschaft der Polizei hat vor dem Hintergrund der erwarteten Proteste an Politik, Behörden und Gerichte appelliert, Lehren aus den sogenannten Hygienedemos zu ziehen. Offenbar gehe es den Veranstaltern nicht darum, an der Meinungsbildung mitzuwirken. Die Versammlungsfreiheit werde missbraucht, um den Staat zu destabilisieren, sagt Jörg Radek, der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei.



Den Beamten und ihren Gewerkschaftsvertretern hat die Debatte im Nachgang der Leipziger Hygiene-Demo zugesetzt. Angesichts von mehr als 20 000 Teilnehmern und einem Anteil von 90 Prozent, die gegen die Masken- und Abstandspflichten verstießen, hatte die Polizei ihre Versuche eingestellt, die Auflagen durchzusetzen und die Masse auch dort aufmarschieren lassen, wo es ihnen untersagt worden war. „Mir fehlt im Nachgang solcher Demonstrationen die Ächtung derer, die gegen Recht und Ordnung verstoßen“, kritisiert Radek. Die Veranstalter wüssten genau, dass die Polizei unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit nur sehr schwer das Tragen der Masken durchsetzen könne.



Radeks Bilanz: „Wer die Versammlungsfreiheit, die auch unter Auflagen gewährleistet werden soll, vorsätzlich missbraucht, ist kein Freund der Demokratie.“ Für ihn steckt dahinter eine klare Absicht: „Dieser Staat, der sich durch die Polizei zeigt, soll destabilisiert werden.“ ( may)