Corona-Regeln: Wann soll es welche Lockerungen geben?

Der Wunsch nach Öffnung des Einzelhandels ist bei vielen Menschen groß. (Archivfoto: dpa)

HESSEN / RHEINLAND-PFALZ - Bund und Länder haben über einen Weg aus dem Lockdown beraten. Das Ergebnis: ein Plan mit fünf Öffnungsstufen und vielen verschiedenen Szenarien. Blicken Sie da eigentlich noch durch?

Wann welche Lockerungen einsetzen, hängt vom sogenannten Inzidenzwert ab. Der gibt an, wie viele Menschen sich in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus infiziert haben. Wenn Sie herausfinden möchten, welche Lockerungen bei Ihnen vor Ort in Aussicht gestellt werden, sollten Sie den aktuellen Inzidenzwert für Ihre Region zur Hand haben.

In Rheinland-Pfalz ist der Inzidenzwert für Ihre Stadt oder Ihren Landkreis relevant. Den können Sie hier ablesen:







Hessen hingegen ist der Inzidenzwert des Landes Hessen relevant. Fürhingegen ist der Inzidenzwert des Landes Hessen relevant. Den finden Sie tagesaktuell auf der Seite des hessischen Sozialministeriums.

Mit dem aktuellen Inzidenzwert können Sie nun interaktiv herausfinden, wann welche Lockerungen bei Ihnen in Aussicht gestellt werden.

