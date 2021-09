1 min

Das große Wahl-Quiz: Sind Sie bereit für die Bundestagswahl?

Wie wählen Häftlinge? Wie teuer ist so eine Bundestagswahl? Und was macht Olaf Scholz eigentlich in seiner Freizeit? Testen Sie Ihr Wissen jetzt im großen Wahl-Quiz.

Von Katharina Petermeier Digitalreporterin