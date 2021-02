Das gute alte Wahlplakat

Unser Gastautor Dirk Metz ist Inhaber einer Agentur für Kommunikation und Krisenkommunikation. Zuvor war der gelernte Journalist elf Jahre Sprecher der hessischen Landesregierung. (Foto: Dirk Metz)

Gerne vergnügen sich Redaktionen damit, vor Wahlen in Straßenumfragen zu erkunden, wie das Publikum die Plakate findet und ob es sich davon beeinflussen lässt. In der Regel negieren die Befragten jeglichen Einfluss durch Plakate, bezeichnen sie als störend, als für ihre Wahlentscheidung irrelevant, ja als Geldverschwendung. Warum sind die Parteien aber dann so „blöd“, ihr Geld für etwas auszugeben, das Bevölkerung wie auch schlaumeiernde Experten für sinnlos erklären? Ganz einfach: Weil diese Einschätzung falsch ist. Weil Plakate vielleicht das wirksamste Werbemittel überhaupt sind. Jedenfalls in diesen sehr speziellen Zeiten.

In Hessen und Rheinland-Pfalz wird in zwei Wochen gewählt. In Hessen finden Kommunalwahlen statt, in Rheinland-Pfalz entscheiden die Wahlberechtigten über die Zusammensetzung des Landtages. In normalen Zeiten laden die Parteien zu Versammlungen in die Dorfkneipe oder ins Bürgerhaus. Mit virtuellen Formaten versuchen sie in Zeiten der Pandemie Alternativen zu schaffen – ob sie damit jenseits der eigenen Anhängerschaft Neugierde wecken? In normalen Zeiten gehen Kandidaten und ihre Anhängerschaft von Haus zu Haus, um für sich zu werben, Flyer auszuhändigen und sich zu erkundigen, wo denn der Schuh drückt. Der drückt aber seit einem Jahr an der Stelle, die uns alle derzeit belastet. Also würde niemand öffnen, sondern wie empfohlen Abstand halten. Immerhin steht wenigstens der Briefkasten zur Verfügung, wenn ihn nicht ein „Bitte keine Werbung“-Aufkleber ziert.

Auch die Wahlstände der Parteien und Wählergruppen vor Supermärkten und Einkaufszentren müssen ausfallen. Ich glaube übrigens, dass viele Parteifunktionäre darüber gar nicht so traurig sind, denn häufig habe ich beobachtet, dass diese an den Ständen mehr miteinander sprechen als mit Leidenschaft auf die den Einkaufswagen schiebende oder mit der Brötchentüte bewaffnete potenzielle Wählerschaft zuzustürmen.

Schließlich TV-Werbung: Es gibt sie nur vor Bundestags- und Landtagswahlen und sie ist bei uns – anders als in den USA – rechtlich so limitiert, dass Parteien sogar schon ihre Sendezeit Wohlfahrtsorganisationen überlassen haben, um damit Geld für die Produktion zu sparen. Mit Social Media erreicht die Politik dank des Datenschutzes nach wie vor nur eine Minderheit der Wahlberechtigten.

Also zurück zu den guten alten Wahlplakaten: Sie sind das einzige Werbemittel, mit dem fast alle erreicht werden, man kann ihnen kaum ausweichen. Wenn sie uns in Fußgängerzonen im Weg stehen oder wir im Straßenverkehr an ihnen vorbeifahren, ist schnell klar, dass bald gewählt wird. Kein Wunder, dass die Parteien darauf aus sind, für sich die besten Flächen zu finden – also die, an denen öglichst viele Menschen vorbeifahren oder -laufen. Die Kunst beim Plakat ist, ein Gefühl, eine Stimmung, eine Sachaussage mit einem griffigen Slogan und/oder einem Bild auf den Punkt zu bringen. Da geht es den Parteien nicht anders als Unternehmen, die unsere Kaufentscheidungen mit Plakaten beeinflussen wollen. Gute Plakate liefern Gesprächsstoff, schlechte ebenso. Wir können über sie lachen, den Kopf schütteln, sie gelungen oder schlecht finden. Sie lassen niemanden kalt und sind auch Gegenstand des politischen Streits.

Zum Beispiel, wenn Parteien Plakate mit Polizeibeamtinnen und -beamten in Uniform plakatieren. Oder wenn eine Partei in einem Landkreis auf Plakaten damit wirbt, mit ihr gebe es keine Klinik-Privatisierung, obwohl es dort gar keine Bestrebungen gibt, Kliniken zu privatisieren. Dann schimpft die politische Konkurrenz. Oder sie kontert, wie die Satiretruppe „Die Partei“, mit einem Plakat, in dem gefordert wird „Atomkraftwerk im Landkreis verhindern!“. Wohlwissend, dass niemand eine solche Forderung erhoben hat. Für Gesprächsstoff und Unterhaltungswert ist jedenfalls gesorgt.

Und vergessen wir eines nicht: Hinter den meisten Plakaten stecken nicht große Werbeagenturen, sondern Menschen wie du und ich, die sich für unsere Gesellschaft ehrenamtlich engagieren und denen wir unabhängig von ihrer politischen Haltung dafür dankbar sein sollten.