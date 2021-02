Das Impfen in den Pflegeheimen kommt voran

Jetzt teilen:

WIESBADEN/MAINZ - Rund drei Viertel der Pflegeheimbewohner in Deutschland sind bislang mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft worden. Das geht aus der aktuellen Impfstatistik des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor. Demnach sind bislang rund 600 000 Bewohner mindestens einmal geimpft worden – insgesamt werden in Deutschland nach Angaben des Statistischen Bundesamtes rund 800 000 Pflegebedürftige vollstationär betreut. Rund 25 Prozent (210 000) haben inzwischen bereits die zweite Impfdosis erhalten.

Die Bundesregierung hatte gemeinsam mit den Ländern das Ziel ausgegeben, besonders Corona-gefährdete Gruppen wie Hochbetagte und Pflegebedürftige zuerst mit Corona-Impfstoffen versorgen zu wollen. In den Bundesländern zeichnet sich jedoch ein uneinheitliches Bild ab, wie schnell das derzeit geschieht.

Größere Unterschiede zwischen den Bundesländern

So zitiert das „Ärzteblatt“ aus einem Papier des Bundesgesundheitsministeriums, wonach beispielsweise alle Pflegeheime in Berlin mit Erstimpfungen versorgt worden sind, zwei Drittel bereits mit Zweitimpfungen. Auch in den anderen Stadtstaaten Hamburg und Bremen sind die Impfungen in Pflegeheimen weit vorangeschritten. In den Flächenländern ist das allerdings schwieriger. In Baden-Württemberg wurden dem Bericht zufolge bislang nur 42 Prozent der stationären Pflegeeinrichtungen für eine Erstimpfung angefahren und 13 Prozent der Einrichtungen für eine Zweitimpfung.

Besser ist die Situation in Hessen, dort sind es nach Angaben der Landesregierung 64 Prozent. Das bedeutet, dass rund 37 300 Pflegebedürftige in Heimen mit der Erstimpfung versorgt wurden. Ziel der schwarz-grünen Koalition in Hessen ist es, im Laufe des Februars allen Heimbewohnern eine Erstimpfung anbieten zu können, teilte ein Sprecher auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Vorne liegen dem Papier des Gesundheitsministeriums zufolge Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. „In 90 Prozent der Pflegeeinrichtungen sind Erstimpfungen durchgeführt worden und davon sind in 46 Prozent der Pflegeeinrichtungen Zweitimpfungen durchgeführt worden“, heißt es laut „Ärzteblatt“ über NRW. Das Ziel, bis Mitte Februar allen Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen ein Impfangebot zu machen, werde erreicht.

In Rheinland-Pfalz gab es laut RKI rund 37 700 Impfungen in Pflegeheimen (davon knapp 4400 Zweitimpfungen). Das entspreche einem Anteil von knapp 90 Prozent, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. „Unser Ziel ist es, bis etwa Mitte Februar Impfungen in allen Einrichtungen durchgeführt zu haben.“