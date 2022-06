Das Linke-Beben und seine Schockwellen

Die juristische Aufarbeitung

- Der Ex-Partner Wisslers hatte eine sexuelle Beziehung mit einer anfangs Minderjährigen. In zwei Strafverfahren gegen den Linke-Politiker – eines wegen gefährlicher Körperverletzung, eines wegen Jugendpornografie und weiterer Vorwürfe – wurden die Ermittlungen laut Staatsanwaltschaft Wiesbaden mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt. Im dritten Verfahren, im Fall einer mutmaßlichen Beleidigung, sei die Anzeigenerstatterin – die junge Frau – auf den Privatklageweg verwiesen worden. Dies ist bei solchen Vorwürfen häufiger der Fall. Es liegt im Ermessen der Staatsanwaltschaft, ob ein „öffentliches Interesse“ an einer Verfolgung besteht. Die Beweislast liegt dann beim Privatkläger – was praktisch kaum möglich ist, wenn Aussage gegen Aussage steht.



- Nach Informationen dieser Zeitung hat die junge Frau auch schwere Vorwürfe gegen einen ehemaligen Politiker der AfD erhoben. Zudem antwortete sie in einem Post bei Twitter einer AfD-Politikerin, sie habe sexualisierte Gewalt bei der AfD erlebt. Selbst zur Anzeige gebracht hatte sie den Fall, der sich vor ihrer Zeit bei der Linken ereignet haben soll, nicht. Da es sich aber um ein so genanntes Offizialdelikt gehandelt haben soll, wurden nach Informationen dieser Zeitung von Amtswegen Ermittlungen aufgenommen. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft bestätigte das auf Anfrage nicht.



- Darüber hinaus haben drei Wiesbadener Linke-Politiker Strafanzeige wegen übler Nachrede gestellt. Sie waren in einer Telegram-Gruppe als „Vergewaltiger“ bezeichnet worden, auch ihre Fotos wurden gezeigt. Laut Staatsanwaltschaft wurde das Verfahren gegen Unbekannt eingestellt.



- Das Landgericht Wiesbaden wiederum hat im Mai zwei Urteile gesprochen: So darf ein junger Mann aus Wiesbaden nicht mehr behaupten, dass ihn ein früherer Linke-Bundestagsabgeordneter aus Frankfurt belästigt habe. Zudem darf eine junge Frau nicht mehr behaupten, dass ein Wiesbadener Stadtverordneter junge Frauen unter anderem bei Trinkspielen belästigt habe. Das Gericht kam jeweils zu dem Schluss, dass sich die Behauptungen nicht beweisen ließen.