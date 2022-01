Das Musterdorf Haßloch hat ausgedient

Was wandert in den Einkaufswagen des Kunden aus dem riesigen Angebot der Kühltheke? Das wurde seit 1986 in Haßloch in der Pfalz genau beobachtet. Aus dem Kaufverhalten wurden Rückschlüsse auf das Käuferverhalten in ganz Deutschland gezogen. Damit ist es nun vorbei. (Foto: dpa)