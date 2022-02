Das nächste Orkantief ist im Anmarsch

Ein Sturm zieht auf. (Foto: dpa)

REGION - Umgestürzte Bäume, umherfliegende Baustellenschilder, abgedeckte Häuser und Stromausfälle: Das Orkantief „Ylenia“ hat auch in Rheinland-Pfalz und Hessen die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr beschäftigt.





Nachdem „Ylenia“ sich im Laufe des Donnerstags von der Nord- zur Ostsee verlagert hat, nähert sich am Freitagnachmittag nach einem kurzen Zwischenhocheinfluss schon das nächste Orkantief. Und das hat den Meteorologen zunächst Kopfzerbrechen bereitet, denn „Zeynep“ ist laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ein sogenannter Schnellläufer, also ein kleinräumiges Tief, das sich sehr schnell mit der Höhenströmung fortbewegt. Unklar war, wann und wo genau das Orkantief Deutschland erfassen wird. Inzwischen gibt es aber bezüglich der Vorhersage hinreichende Sicherheit, so der DWD.

Demnach nimmt ab Freitagmittag der Wind von Westen her rasch zu. Zunächst kommt es an der von West nach Ost durchziehenden Kaltfront verbreitet zu Sturmböen mit Windspitzen von bis zu 90 Stundenkilometern. Während im Süden der Wind dann relativ rasch abflaut, setzt sich im Norden die Sturmlage fort. Vor allem im nördlichen Drittel Deutschlands treten dabei schwere Sturm- oder orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten von vereinzelt auch 120 Stundenkilometern auf. Vor allem entlang der ostfriesischen Küste bis zur Elbe muss vorübergehend mit extremen Orkanböen gerechnet werden. Im Bereich der Elbe ist das Sturmflutrisiko hoch.

So ist die Vorhersage für die Region

In Rheinland-Pfalz und Hessen frischt bereits am Freitagvormittag von Westen her der Wind auf, im Bergland gibt es erste Sturmböen der Windstärke 9 (85 km/h). Am Nachmittag steigert sich der Wind rasch und es gibt bis zum Abend teils schwere Sturmböen mit Windspitzen von bis zu 100 Stundenkilometern. Bevorzugt im Bergland und exponiert werden auch Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 105 und 130 Stundenkilometern vorausgesagt.

„Das sind Windgeschwindigkeiten, die wir so verbreitet bis ins Flachland nicht jedes Jahr erleben. Zudem treten die Böen bei einer solchen ‚konvektiven Windlage‘ teilweise sehr plötzlich auf“, so Diplom-Meteorologe Adrian Leyser vom Deutschen Wetterdienst. Der DWD warnt nicht nur davor, zu reisen sondern generell vor dem Aufenthalt im Freien.

Im Laufe der Nacht zum Samstag zieht „Zeynep“ dann rasch ostwärts ab. Insgesamt bleibt es laut DWD auch noch im Laufe des Samstags stürmisch, es werden allerdings keine unwetterartigen Windgeschwindigkeiten mehr erreicht.

Hotline 08000 99 66 33 sowie online auf Aufgrund des Unwetters kann es auch am Freitag zu Beeinträchtigungen im Regional- und Fernverkehr der Deutschen Bahn kommen. Bahnreisende erhalten Informationen über die kostenlosesowie online auf bahn.de . Die Bahn hat Kulanzregelungen im Fernverkehr angekündigt.

Grund für die stürmische Wetterlage sind massive Temperaturgegensätze über dem Nordatlantik. Der sogenannte Jet-Stream, ein Starkwindband in der oberen Troposphäre in circa zehn Kilometer Höhe, erreicht Windgeschwindigkeiten von zum Teil über 300 Stundenkilometern und stößt dabei bis nach Mitteleuropa vor. Er fungiert wie eine Autobahn für Tiefdruckgebiete, die in rascher Abfolge vom Nordatlantik nach Mittel- und Nordeuropa ziehen.