Der Linken-Hunger auf Regierung

DARMSTADT - Die Linken dümpeln beständig gerade so über der Fünf-Prozent-Hürde – dennoch zeigt sich Spitzenkandidatin Janine Wissler beim Wahlkampf in Darmstadt regierungshungrig. Sehr ernsthaft und sparsam lächelnd schwört die Hessin ihre Zuhörer auf dem Luisenplatz mit Angriffen auf Union und FDP, aber auch auf den möglichen sozialdemokratischen Koalitionspartner, auf einen Ausweg aus der Dauer-Opposition ein: „Wenn SPD und Grüne ihre Kampagne ernst nehmen, dann geht das nicht mit FDP und Union. Dann muss man doch nach links schauen und nicht nach rechts schon wieder Kompromisse eingehen.“

Mindestrente, Abschaffung von Hartz 4 oder Verbot von Leiharbeit: Wissler setzt auf altbewährte Linken-Kernthemen. Heikle Fragen – beispielsweise die Haltung der Linken zur Nato – spart die hessische Landtagsabgeordnete dabei komplett aus. Wohlwissend, dass die Antworten darauf möglichen Regierungsbündnissen im Weg stehen könnten.

