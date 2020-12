Der neue Judenhass in der deutschen Gesellschaft

Zur Person

Sigmund Gottlieb (69) war 1995 bis 2017 Chefredakteur des Bayerischen Fernsehens. 1981 bis 1991 arbeitete er fürs ZDF, seit 1988 als Moderator des heute-journals, und lehrte am Institut für Publizistik in Mainz.



Nun veröffentlichte er das Essay „Stoppt den Judenhass!“ (Hirzel, 92 Seiten, 15 Euro). Darin heißt es: „Als Protestant, der weiß, dass Martin Luther ein Judenhasser war, ergreife ich Partei für die jüdische Minderheit in Deutschland.“