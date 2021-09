Der VRMwahlhelfer beantwortet Ihre Fragen zur Wahl

Der VRMwahlhelfer klärt alle wichtigen Fragen rund um die Bundestagswahl und hilft Ihnen, den Überblick zu behalten. (Foto: Feodora - adobe.stock)

REGION - Am 26. September wird in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt. Aber wissen Sie schon, welcher Partei Sie Ihre Stimme geben wollen? Und ob sie per Brief oder im Wahllokal wählen möchten? Rund um die Bundestagswahl können viele Fragen aufkommen. Der VRMwahlhelfer hilft Ihnen jetzt dabei, bei all den Informationen den Überblick zu behalten.

Ursprünglich als Info-Posts auf Instagram gestartet, können Sie den VRMwahlhelfer nun auch in gebündelter Form auf Ihrem VRM-Nachrichtenportal finden. Hier erklärt der VRMwahlhelfer allerlei Wissenswertes rund um die Wahl. Wie viel haben die Hessen und Rheinland-Pfälzer zum Beispiel bei der Bundestagswahl zu entscheiden? Wie wollen die Parteien das Klima schützen? Welche Mythen ranken sich um die Wahl? Und stimmen die überhaupt? Auf alle diese Fragen findet der VRMwahlhelfer Antworten - übersichtlich auf kurzen Erklär-Karten zusammengestellt.

Klicken Sie einfach auf die pulsierenden Symbole, um zu den verschiedenen Themen zu gelangen. Viel Spaß mit dem VRMwahlhelfer!

