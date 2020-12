Deutscher General in der US-Army: Bin kein Alien

ZUR PERSON

Der Berliner Jared Sembritzki (Jahrgang 1969) trat 1990 in die Bundeswehr ein. Er war im Kosovo und in Afghanistan eingesetzt und wurde mit dem Ehrenkreuz für Tapferkeit ausgezeichnet. Ein Jahr lang studierte er am National War College in Washington. 2011 bis 2014 war er Adjutant des Generalinspekteurs. Seit Mai ist er Chef des Stabes der US-Army Europe and Africa.