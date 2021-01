Deutschland kauft neues Corona-Medikament

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) trägt eine FFP2 Maske. (Foto: Michael Sohn/POOL AP/dpa )

BERLIN - Laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat Deutschland ein neues Corona-Medikament gekauft, 200.000 Dosen für 400 Millionen Euro. "Ab nächster Woche werden die monoklonalen Antikörper in Deutschland als erstem Land in der EU eingesetzt. Zunächst in Uni-Kliniken", sagte Spahn der "Bild am Sonntag" ("BamS").

Mit dieser Form der Antikörper wurde Ex-US-Präsident Donald Trump nach seiner Corona-Infektion behandelt, wie die "BamS" berichtete. "Die Gabe dieser Antikörper kann Risikopatienten in der Frühphase helfen, dass ein schwerer Verlauf verhindert wird", erläuterte Spahn.



