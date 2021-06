Die Caritas und der Tarif-Shitstorm

Was wurde in der Pflegereform 2021 (nun doch) beschlossen?

Der gescheiterte Flächentarifvertrag in der Pflege sorgte Anfang des Jahres für Wirbel. Im Juni hat die Bundesregierung nun aber die Pflegereform 2021 beschlossen, die einige Neuerungen bringt. Das sind die wichtigsten Ergebnisse:



- Ab dem 1. September 2022 sollen nur noch Pflegeeinrichtungen zugelassen werden, – das heißt mit der Pflegeversicherung abrechnen können – die ihre Pflege- und Betreuungskräfte nach Tarif bezahlen.

- Damit Heime mehr Pflegepersonal anstellen, wird ein bundeseinheitlicher Personalschlüssel vorgeben, der weitere Einstellungen zusätzlicher Pflegekräfte ermöglichen soll.

- Pflegekräfte bekommen mehr Verantwortung – sie sollen künftig Hilfsmittel verordnen und eigenständige Entscheidungen in der häuslichen Pflege treffen können. Außerdem wird mit der Pflegereform Kurzzeitpflege im Krankenhaus möglich gemacht.

- Bei Langzeitpflege sollen die Eigenanteile geringer werden. So sollen die Pflegebedürftigen nach mehr als 24 Monaten Pflege durchschnittlich um rund 410 Euro im Monat entlastet werden, nach mehr als 36 Monaten Pflege sogar um rund 638 Euro im Monat.

- Kritik gibt es aber auch an dieser Reform, zum Beispiel daran, dass nicht festgelegt wurde, an welchem Tarif genau sich die Pflegeeinrichtungen dann orientieren sollen, sodass ein Flickenteppich bei der Entlohnung entstehe.

- Finanziert werden soll das Ganze dann über die Pflegeversicherung: Hier will der Bund ab 2022 jährlich eine Milliarde Euro zuschießen. Zusätzlich sollen die Beiträge für die Pflegeversicherung für Kinderlose um 0,1 Prozent auf dann 3,4 Prozent des Bruttolohns steigen. Auch das sorgte für Diskussionen.