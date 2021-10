Die CDU kommt nicht zur Ruhe

Jetzt teilen:

BERLIN/SAARBRÜCKEN - Mehr Bereitschaft zum Neuanfang geht nicht mehr als in der Saar-CDU. Bei den Bundestagswahlen hatte die CDU sämtliche Direktmandate verloren, und über die Liste waren lediglich die alten Hasen Annegret Kramp-Karrenbauer und Peter Altmaier erneut in den Bundestag gekommen. "Mir blutet das Herz, wenn ich sehe, wie wenig jüngere Abgeordnete dieses Mal für die CDU/CSU in den Bundestag eingezogen sind", erklärte Altmaier, der unter der letzten Regierung Kohl zu den "jungen Wilden" in der Union zählte. Und wie der amtierende Wirtschaftsminister meinte auch die amtierende Verteidigungsministerin, dass sich "die CDU für die Zukunft gut aufstellen" müsse. Beide verzichteten daher auf ihre Mandate.

Damit rücken nun Nadine Schön und Markus Uhl von der saarländischen CDU-Liste in den Bundestag nach. Die 59-Jährige macht Platz für die 38-Jährige, der 63-Jährige für den 41-Jährigen. Es sei jetzt die Zeit gekommen, nicht nur zu sagen, dass das Land und die Partei wichtiger seien als die eigene politische Karriere, sondern "wo man es dann auch tun muss", erklärte Kramp-Karrenbauer. Sie hatte 2018 bereits ihr Amt als saarländische Ministerpräsidentin aufgegeben, um einige Stufen darunter als CDU-Generalsekretärin neu durchzustarten. Zuletzt hatte sie mehrfach betont, nach den Wahlen als Verteidigungsministerin weiterarbeiten zu wollen.Viele führende Unionspolitiker zollten den beiden Ministern für diesen Schritt großen Respekt. Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans erklärte, er sei stolz auf seine Landespartei, die damit vorgemacht habe wie man mit einem notwendigen Generationenwechsel umgehe. Die Zeichen stünden in Berlin in Richtung Ampel, deshalb müsse die Union die Oppositionsrolle annehmen. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak meinte, mit ihrer Arbeit und ihrer Haltung seien beide Vorbild für die junge Generation.

"Das ist eine coole Frau, die hat echt Größe"

Respekt zollten auch andere Parteien. Die Grünen-Politikerin Agnieszka Brugger etwa meinte über Kramp-Karrenbauer, es habe immer die Momente gegeben, in denen sie gedacht habe "das ist eine coole Frau, die hat echt Größe". Nun sei wieder einer dieser Tage.

Die unerwartete und ungewöhnliche Nachricht aus dem Saarland konnte die Unruhe in der Union jedoch nur sehr kurz überdecken. Die Äußerungen waren vielmehr geprägt von wachsenden Spannungen angesichts der Ankündigung von CDU-Chef Armin Laschet, in den Sitzungen der Spitzengremien seiner Partei an diesem Montag einen Vorschlag für seine Nachfolge zu unterbreiten. Die radikalste Forderung erhob der Chef des einflussreichen Parlamentskreises Mittelstand, Christian von Stetten, der das gesamte Präsidium zum Rücktritt aufforderte.