Die Recycling-Lüge: Billig-Importe statt Altplastik

Kunststoff so teuer wie nie

Kunststoff wird immer wertvoller, die Preise haben nach Angaben des Industrievereinigung Kunststoffverpackungen (IK) in Bad Homburg inzwischen zum Teil historische Rekordstände erreicht. Eine Blitzumfrage unter den Verbandsmitgliedern Ende Mai habe gezeigt, wie extrem angespannt die Lage der Branche weiterhin ist: „Die Preise vieler Standard-Kunststoffe haben sich den Angaben der Unternehmen zufolge um über 70 Prozent seit Jahresbeginn erhöht“, sagt IK-Hauptgeschäftsführer Martin Engelmann. Hinzu kämen stark gestiegene Transport- und Logistikkosten. Die Verknappung wichtiger Kunststoffe bereite den Verpackungsherstellern weiterhin erhebliche Probleme in der Produktion.



Jede zweite Firma, die an der Umfrage teilnahm, berichtet demnach aktuell von einer schlechten bis sehr schlechten Versorgungslage. Acht von zehn Kunststoffverpackungsherstellern müssen demnach wegen der Rohstoffverknappung ihre Produktion drosseln, jeder fünfte sogar in erheblichem bis sehr starken Umfang.

. Nach IK-angaben steigen auch Preise für recycelte Kunststoffe weiter an: Seit Jahresbeginn sind die Preise für recyceltes Polyproylen (PP), Low Density Polyethylene (LDPE) und Polystyrol (PS) um mehr als 50 Prozent angestiegen. Recyceltes PET (Polyethylenterephthalat), das zum Beispiel meist für Getränkeflaschen verwendet wird, ist demnach im Mittel 43 Prozent teurer als vor fünf Monaten.