Dienstag, 14.07.2020 - 00:00
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Drohmail-Affäre wird persönlich
Von Christoph Cuntz
Redakteur Politik
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DRITTER FALL
Die hessische Polizei geht nach Informationen der „Frankfurter Rundschau“ im Zusammenhang mit rechtsextremen Bedrohungen einem dritten Fall in den eigenen Reihen nach. Von einem ihrer Rechner seien persönliche Daten der deutschen Kabarettistin Idil Baydar abgerufen worden, die von Rechtsextremisten seit Monaten mit Schmäh- und Drohschreiben überzogen werde. Dies gehe aus einem internen Polizeivermerk hervor.
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