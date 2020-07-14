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Dienstag, 14.07.2020 - 00:00
3 min

Drohmail-Affäre wird persönlich

Hessens Innenminister Beuth und LKA-Präsidentin Thurau machen sich nach einer Informationspanne in der Drohmail-Affäre gegenseitig Vorwürfe.

Christoph Cuntz: Redakteur Politik
Von Christoph Cuntz
Redakteur Politik
Das Tischtuch zwischen ihnen ist zerschnitten: Innenminister Peter Beuth und LKA-Präsidentin Sabine Thurau. Fotos: dpa

Das Tischtuch zwischen ihnen ist zerschnitten: Innenminister Peter Beuth und LKA-Präsidentin Sabine Thurau. (Fotos: dpa)

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DRITTER FALL
Die hessische Polizei geht nach Informationen der „Frankfurter Rundschau“ im Zusammenhang mit rechtsextremen Bedrohungen einem dritten Fall in den eigenen Reihen nach. Von einem ihrer Rechner seien persönliche Daten der deutschen Kabarettistin Idil Baydar abgerufen worden, die von Rechtsextremisten seit Monaten mit Schmäh- und Drohschreiben überzogen werde. Dies gehe aus einem internen Polizeivermerk hervor.
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