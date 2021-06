Jetzt teilen:

Magdeburg - Die CDU hat die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt mit großem Vorsprung gewonnen. Die Partei des seit zehn Jahren regierenden Ministerpräsidenten Reiner Haseloff kam nach dem vorläufigen Ergebnis auf 37,1 Prozent der Stimmen. Die AfD erreichte bei der Wahl am Sonntag mit 20,8 Prozent den zweiten Platz, wie die Landeswahlleitung in der Nacht zu Montag im Internet mitteilte.

