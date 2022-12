Erneut Blockaden von Klimaaktivisten in Berlin und München

Jetzt teilen:

Aktivisten der „Letzten Generation" haben sich am Stachus auf die Straße geklebt. (© Matthias Balk/dpa) Zum Start in die neue Woche haben Aktivisten der Klima-Protestgruppe „Letzte Generation" erneut den Verkehr lahmgelegt und den Ärger von Autofahrern und der Politik auf sich gezogen. In Berlin kam es am Montag an mehreren Orten im Berufsverkehr zu Staus und Behinderungen. Laut Polizei klebten sich Aktivisten zunächst auf der Fahrbahn vor dem Hauptbahnhof fest. Weitere Klebe-Aktionen in der Stadt folgten wenige Minuten später.

NRW-Innenminister erwägt „härtere Gangart“

Aus Sicht von Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) muss der Staat bei den Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ sehr wachsam sein und nach einer eingehenden Prüfung möglicherweise eine härtere Gangart einlegen. „Der Staat kann nicht einfach zugucken und das weiterlaufen lassen“, sagte Reul im Deutschlandfunk. Die Klimabewegung „Fridays for Future“ sei anders, ihre Anhänger hätten die gesetzlich vorgegebenen Grenzen in der Regel eingehalten. Bei der „Letzten Generation“ hingegen seien Grenzen überschritten. Die Politik will die Gruppe bundesweit stärker in den Blick nehmen, wie bei einem Treffen der Innenminister von Bund und Ländern am vergangenen Freitag in München deutlich wurde.