Erster Omikron-Todesfall in Deutschland

Eine Kerze als Zeichen der Trauer. (Symbolfoto: Oliver Peters )

BERLIN - In Deutschland gibt es den ersten Todesfall nach einer Infektion mit der Omikron-Variante des Coronavirus. Dies geht aus der täglichen Übersicht zu Omikron-Fällen des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor. Demnach gibt es den Todesfall in der Altersgruppe der 60- bis 79-Jährigen. Insgesamt werden bislang 3198 übermittelte Covid-19-Fälle einer Infektion mit der Omikron-Variante zugeordnet, ein Anstieg von 25 Prozent zum Vortag. Allerdings fließen in diesen Anstieg auch Nachmeldungen aus den Vortagen ein, bei denen sich die Omikron-Variante im Nachhinein bestätigt hat.

Insgesamt verzeichnet das RKI in der 50. Kalenderwochen (ab 13. Dezember) 1818 neu gemeldete Infektionen, bei denen die Omikron-Variante nachgewiesen wurde oder bei denen ein „labordiagnostischer Verdacht“ besteht. In den Wochen davor waren es 559, 170, 28 und 1. In der laufenden Woche sind es demnach 622.

Die meisten Omikronfälle gibt es demnach mit 1501 in der Altersgruppe der 15- bis 34-Jährigen, danach folgen die 35- bis 59-Jährigen (1050). Die wenigsten Fälle stammen aus der Altersgruppe der Ab-80-Jährigen (37) sowie der Unter-5-Jährigen (66). Hospitalisiert wurden von den 3189 Fällen demnach 48.