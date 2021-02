Experte: Corona führt zu mehr Sterbefällen

Zur Person Christian Unger

Christoph Unger (62) ist seit Oktober 2020 Vizepräsident des Statistischen Bundesamtes. Der Jurist war in den 1990er Jahren Richter am Verwaltungsgericht in Braunschweig und Referent im niedersächsischen Landtag, bevor er ins niedersächsische Innenministerium wechselte. Von 2004 an war Unger Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in Bonn.