Fahrt mit dem Auto in den Sommerurlaub deutlich teurer

DARMSTADT/MAINZ/STUTTGART - Die Sommerferien in Hessen und Rheinland-Pfalz stehen unmittelbar vor der Tür. Darauf freuen sich viele. Und dann wird endlich wieder verreist. Dabei wollen manche wegen der ansteckenderen Delta-Variante nicht den Flieger nutzen oder die Bahn. Bleibt für die Fahrt in den Urlaub also das Auto. Doch das wird diesmal wegen des teuren Sprits um einiges kostspieliger. Es ist aber nicht wie vor Corona, weil es neben der CO2-Bepreisung zusätzliche Gründe für den seit acht Monaten feststellbaren Preisauftrieb gibt. Aktuell vor allem das über die richtige Strategie streitende Ölkartell Opec+.

Weil die Nachfrage nämlich steigt, das Angebot aber (noch) nicht, halten manche Analysten das „Schreckensszenario“ von 100 Dollar/Barrel für möglich. Derzeit sind es rund 75 Dollar je 159-Liter-Fass – so viel wie seit 2014 nicht. Da der Preis des schwarzen Goldes nur in Dollar notiert wird, aktuell aber der Euro schwächelt, steigt der Preis hierzulande noch stärker. Natürlich auch an der Tankstelle.

Wie ADAC-Sprecher Andreas Hölzel dieser Zeitung auf Anfrage sagte, seien dagegen die Sommerferien an sich kein preistreibender Faktor mehr wie früher. „Das wird heute über die laufenden Preisschwankungen im Tagesverlauf erledigt,“ sagte er. Zunächst dürfte der Spritpreis jedoch unterm Strich weiter anziehen. Oder es kommt zu einem Preiskrieg zwischen Ölproduzenten, wie ihn die Analysten der ING Bank für denkbar halten und an das Armdrücken zwischen Saudi-Arabien und Russland erinnern.

230 Euro für Fahrt an die Ostsee und zurück

So oder so: Autofahrer müssen in diesem Sommer bereits jetzt deutlich mehr für die Fahrt in den Urlaub ausgeben als vor einem Jahr. Damals hatten mangelnde Nachfrage und eine darniederliegende Konjunktur den Ölpreis abschmieren lassen. Hinzugekommen ist seit Jahresbeginn die CO2-Bepreisung mit Blick auf Klimaschutz. Das allein hat Benzin um sieben und Diesel um acht Cent je Liter teurer gemacht. Hinzu kam die auf 19 Prozent zurückgekehrte Mehrwertsteuer. Im Juni lag der Preis für Superkraftstoff (E5) im Bundesdurchschnitt damit 23 Prozent über dem Juni-Preis des Vorjahres.

Binnen Jahresfrist stieg der Literpreis für Super um 29 Cent auf jetzt 1,56 Euro. Das ist das Ergebnis einer Marktanalyse des Portals mehr-tanken.de der Fachzeitschrift Auto Motor Sport. Hier werden wie bei anderen Portalen auch mehrmals täglich nicht nur die Preise von rund 14.000 Tankstellen deutschlandweit ausgewertet, sondern auch von Autofahrern. Zudem integriert das Vergleichsportal Ladesäulen für Elektroautos sowie Wasserstoff-Tankstellen.















Wer beispielsweise aus dem Rhein-Main-Gebiet mit einem Zwischenstopp in Berlin bei der Erbtante an die Ostsee fährt, (etwa 850 km, neun Liter je 100 km), zahlt danach 230 Euro allein für Hin- und Rückfahrt. Vor einem Jahr waren es etwa 42 Euro weniger. Der ADAC hatte zuletzt 1,540 Euro genannt, allerdings für die Sorte E10. Es sei bei Einführung des Biosprits quasi „eine politische“ Entscheidung gewesen, diese Sorte zu wählen, heißt es in der Münchner Zentrale. Nur wenige hatten nämlich erwartet, dass E10 bis heute die Minderheitensorte darstellt mit einem Anteil von etwa 13 Prozent, so der Mineralöl-Wirtschaftsverband (MWV) in Berlin. Dabei könnten 95 Prozent aller Benzinmotoren E10 mit einem Anteil von zehn Prozent Bioethanol tanken, so ADAC-Mann Hölzel. Der Mehrverbrauch sei marginal, der Preisvorteil mit fünf bis sechs Cent derzeit relativ groß. Für Diesel gibt der Automobilclub übrigens 1,384 Euro im Schnitt an.

Zum Tanken von der Autobahn runter

Wer Zeit sparen will und deshalb an den 350 Autobahnraststätten und Autohöfen tankt, die ausgewertet wurden, muss noch tiefer in die Tasche greifen. Der Preis für E5 lag zuletzt bei 1,69 Euro – besagte Urlaubsfahrt kostete dann sogar 249 Euro. Auch E10 hat wie auch Diesel fast die gleiche Preiserhöhung hinter sich wie E5. Allerdings sind die regionalen Unterschiede enorm. So verlangten Autobahntankstellen in Hamburg durchschnittlich 1,82 Euro für Super E5, gefolgt von den Durchreiseländern NRW (1,78), Rheinland-Pfalz (1,77) und Baden-Württemberg (1,75). In Sachsen wurden an den Raststätten 1,73 Euro aufgerufen, in Bayern 1,71. Am günstigsten konnte man entlang der Autobahnen in Berlin und im Saarland (1,60 Euro) tanken.



Deshalb rät mehr-tanken.de, in den stark vom Reiseverkehr betroffenen Ländern NRW, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, also der Reiseroute Richtung Schweiz, Frankreich und Italien, auch mal von der Autobahn abzufahren. Bei Autohöfen, wenige hundert Meter neben der Autobahn, sind die Preise um etwa 15 Cent/Liter günstiger. An „normalen“ Stationen noch deutlich mehr. Wer etwa Richtung Österreich fährt und deshalb die Autobahnen in Hessen und Bayern nutzt, kann 13 bis 14 Cent pro Liter sparen, wenn er abseits der Autobahn tankt. Richtung Norden liegen die Preise der Autobahntankstellen mit 1,64 bis 1,65 Euro im Mittelfeld, da lassen sich nur rund acht Cent sparen.

Und wie sieht es im Ausland aus? Am teuersten ist Super derzeit in den Niederlanden (1,83 Euro/Liter) und Dänemark (1,73). Dieselfahrer müssen in der Schweiz (1,62) am tiefsten in die Tasche greifen. Deutlich günstiger tankt man in Ungarn, Polen, Spanien und Slowenien. Alle, die in Österreich Urlaub machen, sollten laut Mobilitätsclub ÖAMTC beachten, dass dort nur um 12 Uhr die Preise erhöht werden dürfen. Preissenkungen sind jederzeit möglich. Gerade Italien-Urlauber sollten noch in Österreich auftanken, denn bei 50 Litern ist ein Sparpotenzial von 13 Euro bei Diesel und sogar 17 Euro bei Super möglich.