Fremdenlegionäre aus deutschen Landen

WIESBADEN - Arend-Adolf G. und Achim A. hatten nach ihrer Zeit bei der Bundeswehr noch lange nicht genug: Die beiden ehemaligen Fallschirmjäger wollten offenbar ausgediente Soldaten und Polizisten rekrutieren, eine Söldnertruppe mit bis zu 150 Mann. Die sollte - finanziert von Saudi-Arabien - in den Bürgerkrieg im Jemen eingreifen, um das Land "zu befrieden".

Jetzt hat die Bundesanwaltschaft die Ex-Militärs festnehmen und bei ihnen in Calw sowie in München durchsuchen lassen: Sie ermittelt gegen die beiden wegen des Verdachts, eine terroristsche Vereinigung gegründet zu haben.

Umstrittene

Sicherheitsfirma

Arend-Adolf G. und Achim A. sollen schon früher einmal für eine umstrittene Sicherheitsfirma tätig gewesen sein, für die Asgaard German Security Group. Arend-Adolf G. war einer der Geschäftsführer. Asgaard hatte vor gut zehn Jahren einen Vertrag über mehrere Millionen Euro mit einem im Exil lebenden somalischen Clanchef abgeschlossen, der die Firma beauftragt hatte, mit militärischen Einsätzen seine Präsidentschaft herbeizuführen.

Zuletzt hatte Asgaard einen Einsatz im Irak, für den die Firma aktive und ehemalige Soldaten und Polizeibeamte beschäftigte. Einer von ihnen war Hauptkommissar Thomas S. aus Hessen. Dessen Einsätze als Söldner hat das Innenministerium in Wiesbaden als nicht genehmigte Nebentätigkeit bezeichnet. Und weil der Hauptkommissar auch noch interne Informationen der Polizei an Asgaard weitergegeben haben soll, ermittelt die Staatsanwaltschaft Frankfurt gegen ihn wegen Bestechlichkeit und Verletzung von Dienstgeheimnissen.

Thomas S. ist das Verbot des Führens der Dienstgeschäfte ausgesprochen. Als er noch im Dienst war, war er in der Asservatenkammer des Polizeipräsidiums Frankfurt tätig, aus der mehrere Waffen verschwunden waren. Die Interne Revision vermisste bei ihrer Prüfung, die vor einem Jahr stattgefunden hat, neben Luftdruck-, Schreckschuss- und Softairwaffen auch erlaubnispflichtige Waffen.

Offenbar war auch Thomas S. für Asgaard in Bagdad eingesetzt. Von dort sind Videoaufnahmen bekannt geworden, auf denen neben dem Reichsadler auch das Porträt eines Wehrmachtssoldaten zu sehen war, mit der entsprechenden Losung "Klagt nicht, kämpft". Das hat der Truppe den Vorwurf des Rechtsextremismus eingetragen. Oder ging es doch nur ums Geld? Einer der Führungskräfte soll im Irak zehn Millionen Dollar unterschlagen und zum Teil in einen umstrittenen Maskendeal mit dem Bundesgesundheitsministerium investiert haben.

Bei ihren neuen Plänen, die Arend-Adolf G. und Achim A. gesponnen hatten, war offenbar keine politische Überzeugung im Spiel. "Primäre Triebfeder" sei vielmehr die Aussicht auf einen monatlichen Söldnerlohn von rund 40 000 Euro für jedes Mitglied der Einheit gewesen, so die Bundesanwaltschaft. Ihnen sei bewusst gewesen, dass die von ihnen zu befehligende Einheit auch Menschen töten müsste. Zudem hätten sie damit gerechnet, dass im Zusammenhang mit Kampfhandlungen Zivilisten Opfer werden würden. Die beiden sollen über den konkreten Einsatz im Jemen hinaus geplant haben, die Einheit als sogenanntes privates Militärunternehmen zu betreiben und auch für Einsätze in anderen Konflikten zur Verfügung zu stehen. Finanziert werden sollte ihre Söldnertruppe vorzugsweise durch Saudi-Arabien. Achim A. habe hartnäckig versucht, in einen Dialog mit Verantwortungsträgern der Regierung Saudi-Arabiens zu treten - allerdings ohne Erfolg, weil die kontaktierten staatlichen Stellen Saudi-Arabiens keinerlei Reaktionen zeigten.

Wie es heißt, soll der Militärische Abschirmdienst (MAD) bereits vor Monaten erste Hinweise auf die Machenschaften des Duos gegeben haben. Seit Anfang 2017 seien beim MAD, der sich vor allem mit Verdachtsfällen in der Bundeswehr beschäftigt, 1064 Verfahren wegen des Verdachts des Rechtsextremismus eingeleitet worden, so eine aktuelle Recherche des Mediendienstes Integration. Danach war die Zahl der Verdachtsfälle zwischen 2018 und 2019 um ein Drittel gestiegen. Der Mediendienst Integration erkennt an: Es werde mittlerweile genauer hingeschaut, wenn es um Rechtsextreme in den eigenen Reihen geht.