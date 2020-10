Gasgtkommentar von Michel Friedman: Ein Hoch auf die Vernunft!

Michel Friedman. (Foto: Nicci Kuhn)

Aufgeregte Menschen sind noch lange nicht engagierte Menschen. So wichtig Emotionen sowohl in zwischenmenschlichen Beziehungen als auch bei der Verhandlung von Sachthemen sind, so sehr haben wir gelernt, dass sie Wissen, Tatsachen, Analyse und Reflektion nicht ersetzen. Zweifelsohne ist Deutschland ein freies, rechtsstaatliches und demokratisches Land. Diejenigen, die behaupten, dass dies nicht so sei, begründen diese Unterstellung mit der Behauptung, man könne doch in Deutschland nicht sagen, was man wolle.

Ein kurzer Hinweis: Erstens sagen sie das und zweitens sagen sie danach, was sie wollen. Was diese Menschen allerdings auch lernen müssen, ist, dass der demokratische Diskurs von der Widerrede, vom Widerspruch lebt. Diesen ertragen diese Menschen allerdings schwer bis gar nicht. Sie nehmen ihn als Beweis für ihre These, dass man nichts sagen dürfe. Sie sprechen von Unterdrückung, von „fremden Mächten“, von Verschwörungen und formatieren sich zu Opfern. Anstatt zu argumentieren, quengeln sie dahin wie unreife, pubertierende Kinder. Bei dieser Gelegenheit verbünden sie sich mit vielen Menschen, die ähnlich strukturiert sind. Bei den Corona-Protesten erleben wir dies in aller Deutlichkeit. Zweifelsohne ist eine lebendige Debatte über die Corona-Maßnahmen der Bundes- und Landesregierungen mehr als notwendig. Diese dürfen allerdings nicht durch Affekte, sondern müssen durch Vernunft geprägt sein.

Der funktionierende Rechtsstaat hat auch einige dieser Maßnahmen zurückgenommen mit der Begründung, sie seien unverhältnismäßig und schränken die Freiheitsrechte zu sehr ein. Andere Maßnahmen wurden von der Politik selbst korrigiert. Nicht alles ist immer nachvollziehbar, aber eins erscheint gesichert: Die Kontrolle der Macht. Die Pandemie ist für die meisten Menschen die erste Konfrontation mit einer kollektiven, lebensgefährlichen Krankheit. Verzicht ist unvermeidbar. Medikamente, geschweige denn ein Impfstoff sind noch nicht erforscht. Die Hoffnung darauf sollte uns nicht leichtsinnig machen.

UNSER GASTAUTOR Michel Friedman ist Jurist, Politiker, Publizist und Fernsehmoderator.

Gefahr überwindet man nicht durch Verharmlosung

Umso mehr gilt es einerseits, die Angst ernst zu nehmen und andererseits erst recht zu begreifen, dass die Lösungen, um diese Gefahr zu überwinden, weder durch Verleugnung des Problems oder ihre Verharmlosung zu finden sein werden, sondern nur durch ernsthafte, verantwortungsvolle Argumentation und den Versuch, rational den politischen Dialog zu suchen.

Wir leben in einer Epoche, in der Populisten, an ihrer Spitze Donald Trump, Fakten, Tatsachen und vor allen Dingen die Wissenschaft nicht nur ignorieren, sondern verspotten. In diesen Tagen sind die Nobelpreise für Physik und Chemie verliehen worden. Außerordentliche Erkenntnisse, die für das Verstehen der Welt unersetzbar sind. Auch in der Medizin sind dank der Wissenschaft in den letzten Jahrhunderten enorme Fortschritte erzielt worden. Profitieren tut der Mensch. Er lebt länger und gesünder. Viele furchtbare Krankheitserreger sind dank Forscher*innen besiegt worden. Es zeugt von Zynismus und Menschenverachtung, wenn Populisten dies negieren. Es zeugt bestenfalls von Naivität, wenn demonstrierende Maskenverächter und Verschwörungserfinder die Wissenschaft verhöhnen. Sie hetzen auf und sind damit gefährlich für sich und für andere.