Gaspreisbremse: Zahlt Staat einen Monat lang die Rechnung?

Millionen Verbrauchern flattern demnächst Gasabrechnungen ins Haus. Die neuen Abschlagsforderungen können Haushalte mit schmalem Budget in große Schwierigkeiten bringen.

BERLIN - In der Nacht zum Montag hat sich die „Expertenkommission Gas und Wärme“ auf einen Vorschlag geeinigt, wie Gaskunden in Deutschland in diesem Winter auf Entlastung hoffen können. Das berichtete der „Spiegel“. In einem ersten Schritt sollten demnach bereits im Dezember „einmalig die jeweilige Abschlagszahlung aller Gas-Standardlastprofil-Kunden und Fernwärmekunden“ vom Staat übernommen werden, heiße es in einem Ergebnispapier.

Erst in einem zweiten Schritt solle dann im Frühjahr ein sogenanntes „Kompensationsmodell“ eingeführt werden. Dieses hätte laut den Gasversorgern auf die Schnelle so nicht realisiert werden können. Bei diesem würde dann ein Teil der Gasrechnung zu einem subventionierten Preis bezahlt. Auch für die Industrie gibt es Überlegungen: Hier ist laut Spiegel-Informationen ein fixer Preis von sieben Cent für einen noch festzulegenden Prozentsatz der Kilowattstunden vorgesehen. Auf einer Pressekonferenz um 10.30 Uhr will die Gaskommission ihre Ergebnisse präsentieren.

