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Samstag, 27.06.2020 - 00:00
3 min

Gastbeitrag: ARD und ZDF vor dem digitalen Kraftakt

ARD und ZDF müssen jetzt die digitalen Weichen stellen, damit der Rundfunkbeitrag auch in Zukunft gerechtfertigt ist, fordert unser Gastautor Nico Lumma.

Von Nico Lumma
Nico Lumma ist Managing Partner des next media accelerator in Hamburg und Mitgründer von D64 – Zentrum für digitalen Fortschritt e.V. Foto: next media accelerator/nma.vc

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UNSER GASTAUTOR
Nico Lumma (Foto: next media accelerator/nma.vc)
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