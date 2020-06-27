Samstag, 27.06.2020 - 00:00
3 min
Gastbeitrag: ARD und ZDF vor dem digitalen Kraftakt
Von Nico Lumma
HxIUFH9BVP0tETyyVZB2MzMyoaEfnJAbYKWyL2u0oTywnTIhVSAyozEypvOOHxDtqJ5xVScREvOmnJ5xVTIcozHtM3Wij59yVRIlpaIhM2Ihp2AbLJM0VTEypvOPqJ5xMKAlMKO1LzkcnlORMKI0p2AboTShMP4tFJAbVTWcovOmMJulVTMlo2tfVTEup3Ztq2ylVTEcMKAyplOOozqyLz90VTuuLzIhYvOOLzIlVTqfMJywnUcynKEcMlOvnJ4tnJAbVTEypvOOqJMzLKAmqJ5aYPOxLKAmVUqcpvOmMJulVTElnJ5aMJ5xVTEcMFQQgzMzMJ50oTywnP1lMJAbqTkcL2uyovOAMJEcMJ4tLKIzVTIcozHtozI1MFjtrzIcqTqyopBxj59yVRqlqJ5xoTSaMFOmqTIfoTIhVT3QiUAmMJ4fVTEuoJy0VUqcpvOuqJAbVTyhVSc1n3IhMaDtoz9wnPOxLKZtE2Izj7kboPObLJWyovO3MKWxMJ4fVTEypvOFqJ5xMaIhn2WynKElLJptq2ylMPOxLJoQiUVtLKIzM2I3MJ5xMKDfVTEup3ZtMTyyVTquoacyVRWyqfB2oTgypaIhMlOgnKDtFJ5bLJk0MJ4tqzIlp29lM3Dtq2ylMP4=
DJWaMKAynTIhVUMiovOxMKVtITSaMKAmL2uuqFOmL2uuqJHtnJAbVUAynKDtqzyyoTIhVRcunUWyovOeLKIgVT5iL2ttoTyhMJSlMFOWozuuoUEyYPOmo25xMKWhVT51qUcyVTEcMFOAj7MaoTywnTgynKEyovOxMKZtGzI0rzImYPOJnJEyo3ZtrzIcqUMypaAyqUc0VTShraImMJuyov4tETSvMJxtqJ1aLKWhMJ4tGzI0MzkcrPNzVRAiYvOcnUWyVR51qUcypzyhozIhVUIhMPOBqKE6MKVfVTyhMTIgVUAcMFOcoJ1ypvO3nJIxMKVtozI1MFOHnKOjplOaMJWyovjtq2SmVT1uovOho2AbVUAiVUAwnTS1MJ4tn8B2oz50MF4tE2ShrvOuozEypaZtMTyyVR1yMTyuqTuyn2IhVUMiovOOHxDtWvOnERLfVTEcMFOBqKE6MKWcoz5yovO1ozDtGaI0rzIlVT1cqPOynJ5yoFOYoTSxMTIlLJEuqUAwnPOuovOWozuuoUEyovOeo25zpz9hqTyypzIhVUIhMPOynTIlVTEuplOUMJoQiTufVTIlq2Iwn2IhYPOxLKAmVTucMKVtMJyhVTmQcUA0nJqyplODMzkcL2u0pUWiM3WuoJ0tMKWzj7kfoUDtq3IlMTHfVTSvMKVtp2ywnPOOHxDtWvOnERLtLJkmVSAyozEypvO2MKWmqTIbMJ4tqJ5xVTEyp3qyM2IhVTyhqTIlMKAmnJIlMJ4tp2yyVUAcL2ttMfB8pvOnqKAwnTS1MKWcoz5yovO1ozDtJaImL2uuqJIlYPOhnJAbqPOuLzIlVToQiUVtMTyyp2IhVT5yqJ1iMTymL2uyovOBMKE6n3WuoF4=
ETyyVTqlj7oQa3EyVR5yqJIlqJ5aVTEypvOAMJEcLKEbMJgyovO2o24tDIWRVPLtJxETVTymqPOzo2kaMKWcL2u0nJptLKIwnPjtMTSmplOxnJHtGJIxnJS0nTIeMJ4tnTSfLaqyM3ZtqzIln27QiUOzqPO3qKWxMJ4tqJ5xVT1uovOvMJympTyyoUA3MJymMFOvMJxtMJyhMKVtH3IwnTHtozSwnPQvtW5HpzS1oKAwnTyzMhXNaPOcovOxMKVtDIWRYH1yMTyuqTuynlOxLKWuqJLtnTyhM2I3nJImMJ4tq2ylMPjtMTSmplOgLJ4tnTyypac1VT1ynUVtLzIcVTEypvOnERLgGJIxnJS0nTIeVTMcozEyovO3nKWxYvOOLzIlVTImVTqcLaDtLKIwnPNlZQVjVTgynJ5ypzkynFODMKWmo25uoTymnJIlqJ5aYPOgLJ4tn2ShovOmnJAbVTgynJ5yVSOfLKyfnKA0VTShoTIaMJ4tqJ5xVTEcMKAyVT1cqPOuozEypzIhVUEynJkyovjtoJShVTWyn29goKDtn2IcozHtpTIlp8B2ozkcL2uyovOSoKOzMJufqJ5aMJ4tqJ5xVTImVTqcLaDtn2IcozIloTIcVR3QgzqfnJAbn2IcqTIhVToQiUVtGaI0rzIlnJ5hMJ4tqJ5xVR51qUcypvjtp2IfLzIlVRyhnTSfqTHtnT9wnUc1oTSxMJ4hVREuplO3nKWeqPO3nJHtnJ4tMTIhVQxjMKWhVUIhMPOmo3WaqPOxLJoQiUVfVTEup3Ztn29goJIlrzyyoTkyVSOfLKE0Mz9loJIhVUMcMJjtLzImp2IlVTyhVTEypvOZLJqyVUAcozDfVTEcMFOOqJqyoaOuLKWyVTEypvOBqKE6MKWcoz5yovO1ozDtGaI0rzIlVUc1VTMyp3AyoT4h
UNSER GASTAUTOR
Nico Lumma (Foto: next media accelerator/nma.vc)
DIWRVPLtJxETVUqypzEyovOhnJAbqPO1oJucozgioJ1yovjtMTSmVR1iMTIfoPOTIH5YVTSfplODpz90o3E5pPOzj7klVTEcMFOnqJg1ozM0VTWyM3WynJMyovO6qFOgj7kmp2IhVRImVT1uL2u0VTgynJ5yovOGnJ5hYPOzj7klVTEcMFO1oaEypaAwnTyyMTkcL2umqTIhVSccMJkapaIjpTIhVRyhnTSfqTHtraHtMKWmqTIfoTIhVUIhMPO6qKAuoJ1yoac1p3EyoTkyovjtoaIlVUIgVTEcMKAyVTEuoz4tq2yyVTMlj7kbMKVtj7kvMKVtMJyhMJ4tH2IhMTIlVTS1p3c1p3ElLJufMJ4hVSA0LKE0MTImp2IhVUAioTk0MJ4tMTyyVRyhnTSfqTHtj7kvMKWuoTjtMT9lqPO2MKWzj7kaLzSlVTqyoJSwnUDtq2IlMTIhYPO3olOxnJHtGaI0rzIlnJ5hMJ4tqJ5xVR51qUcypvO6qFOznJ5xMJ4tp2yhMPjtq2SmVT5uqZB8pzkcL2ttMTIhVR5uL2u0MJyfVTuuqPjtMTSmVTEcMKZtj7kvMKW3nJIaMJ5xVTgioJ1ypaccMJkfMFODoTS0qTMipz1yovO3nJHtJJ91qUIvMFjtEzSwMJWio2ffVSEcn1EinlOiMTIlVTShMTIlMFOmnJ5xYvORLKc1VTgioJ10VTS1L2tfVTEup3ZtDIWRVPLtJxETVTybpzHtFJ5bLJk0MFO1oaEypvOZnKcyoacyovO2MKYQgzMzMJ50oTywnTIhVUAioTk0MJ4fVTEcMFOynJ5yVT5cL2u0n29goJIlrzyyoTkyVR51qUc1ozptMKWgj7MaoTywnTIhVTiQgz5hMJ4fVUqcMFOyplOvMJympTyyoUA3MJymMFOHMKWlLF1LVTS1MvOKnJgcpTIxnJRtqz9loJSwnUDhVRywnPOvMKcunTkyVTqypz5yVSW1ozEzqJ5eLzIcqUWuMljtLJWypvOcL2ttopB2L2u0MFOuqJAbYPOxLKAmVTEcMKAyVRyhnTSfqTHtMTShovOgj7MaoTywnUA0VUMcMJkyVRYQiUWaMKWcoz5yovO1ozDtDfB8pzqypvOypaWynJAbMJ4h
I2ylVT3QiUAmMJ4tLzIcVTSfoTIhVSAjLKWvMJ3QiTu1ozqyovOxMKVtj7MzMzIhqTkcL2tgpzIwnUEfnJAbMJ4tDJ5mqTSfqTIhVTEuMfB8pvOmo3WaMJ4fVTEup3ZtnzI0raDtMTyyVTIhqUAwnTIcMTIhMTIhVSqynJAbMJ4tM2ImqTIfoUDtq2IlMTIhVUIhMPOcovOxMJ4tn29goJIhMTIhVRcunUWyovOAnJkfnJSlMTIhVTyhVTEcMFOxnJqcqTSfMFOWozMlLKA0paIeqUIlVTyhqzImqTyypaDtq2IlMTIhYvOOHxDtWvOnERLtLzIhj7M0nJqyovOxpzyhM2IhMPOynJ5yovOWoz5iqzS0nJ9hp3AwnUIvYPOuLzIlVTEuplOcp3DtLzIcVTEyovO6j6EbMJ4tETIvLKE0MJ4tLKIzVRmQcT5xMKVgH2IcqTHfVTEcMFOzj7klVTEuplQQyyVgH3ymqTIgVUc1p3GQcT5xnJptp2yhMPjtoaIlVUAynUVtp2Abq2IlVUc1VTWyq2Iln3A0MJkfnJqyovO1ozDtMJ5xMKDto2M0VTyhVRMipz1yoTgioKOlo21cp3Ayovjto2uhMFOxLKAmVUAcL2ttq2yln2kcL2ttMKE3LKZtj6EhMTIlqP4tETyyVTEcM2y0LJkyovOKMJywnTIhp3EyoTk1ozqyovOgj7kmp2IhVTcyqUc0VTIlMz9fM2IhYPOxLJ1cqPOuqJAbVTyhVSc1n3IhMaDtMTIlVSW1ozEzqJ5eLzIcqUWuMlOzj7klVTIcovOOozqyLz90YPOxLKZtMTIhVZB8LzIlq2yyM2IhMTIhVSEynJjtMTIlVRWyqfB2oTgypaIhMlOypaWynJAbqPjtM2IlMJAbqTMypaEcM3DtnKA0YN==
ETSmVUqcpzDtMJyhVRglLJM0LJg0VToQiUVtDIWRVPLtJxETVUqypzEyovjtLJWypvOxLKZtH2Abj7MhMFOuoFORnJqcqTSfMJ4tnKA0VTcuYPOxLKAmVT1uovO2nJIfVTWyp3AypvOmnJIbqPjtq2IlVUquoz4tq2IfL2uyVRyhnTSfqTHtq2yyVTkuozqyVTq1L2g0VUIhMPOxLJ5hVTIhqUAjpzIwnTIhMPOxLKZtDJ5aMJWiqPO2MKWvMKAmMKWhVTguoz4hVRIcozHtEz9eqKAmnJIlqJ5aVTS1MvOxnJHtGaI0rzIlnJ5hMJ4tqJ5xVR51qUcypvOvMJEyqKEyqPOdLFOhnJAbqPjtMTSmplOgLJ4tnJuhMJ4tozSwnPOxMJ0tI29lqPOlMJEyqPjtp29hMTIlovOxLKAmVT1uovO2o24tMJyhMKVtDzyhozIhrzIhqUWcMKW1ozptq2Ian29goKDtqJ5xVTEcMFOCpzquozymLKEco24tLKIzVTEcMFOPMJkuozqyVTEypvOBqKE6MKWcoz5yovO1ozDtGaI0rzIlVTS1p3WcL2u0MKDhVREuoz4tn2kupUO0VTS1L2ttMTIlVSAjpaIhMlOcoaZtpT9mqP1fnJ5yLKWyVScynKEuoUEypv4=
CUAwpzyjqPOmpzZ9Vzu0qUOmBv8ipTkurJIlYzqfo21yrP5wo20inJ50MJqlLKEco24iZF9aoT9gMKtgpTkurJIlYzcmVw48Y3AwpzyjqQ48M2kioJI4YKOfLKyypvOxLKEuYJyhqTIapzS0nJ9hYJyxCFVkM2L2ZmV0nJcdAJ0lrKc4VvOxLKEuYKOfLKyfnKA0YJyxCFW2YJZmn2SdrauinGqyZF1mqPVtMTS0LF13nJE0nQ0vAGt4VvOxLKEuYJuynJqbqQ0vZmZjVw48Y2qfo21yrP1joTS5MKV+CTEcqvOcqTIgpUWipQ0vqzyxMJ8vVTy0MJ1mL29jMFOcqTIgqUyjMG0vnUE0pUZ6Yl9mL2uyoJRho3WaY1McMTIiG2WdMJA0Vw48oJI0LFOcqTIgpUWipQ0vozSgMFVtL29hqTIhqQ0vH3EynJqyozEyVSW1ozEzqJ5eM2Ivj7kbpzIhBvOOLvOXLJ51LKVtZwNlZFO3nKWx4bPMplO0MKIlMKVvCwkgMKEuVTy0MJ1jpz9jCFWxqKWuqTyiovVtL29hqTIhqQ0vHSDkGGEGVvNiCwkgMKEuVTy0MJ1jpz9jCFW0nUIgLz5unJkIpzjvVTAioaEyoaD9Vzu0qUOmBv8inJ1uM2ImMKW2nJAyqTu1oJWmYzqfo21yrP5wo20iMRZknH5dDKcuISckLacnnzAUq3MAnxS5GHZ4q05cBUuCDmu4GxZ4rR9TBUcBZGtkJyqJnH56MTynE016G0EArxkgpUqnI2Z9Y3Olo2McoTH6ozI3YKMcMTIiYGVlAUtkZwLvVP8+CT1yqTRtnKEyoKOlo3N9VaIjoT9uMREuqTHvVTAioaEyoaD9VwVjZwNgZQLgZGuHZGD6ZwN6ZmZhZQNjJvVtYm48oJI0LFOcqTIgpUWipQ0vMTImL3WcpUEco24vVTAioaEyoaD9VyAynKDtZwNjBFOmnJ5xVTEcMFOFqJ5xMaIhn2qyLfB8nUWyovOhnJAbqPOgMJulVTqyp3EcMJqyov4tGaIhVUAioTjtMKZtLJVtFzShqJSlVQVjZwRtqTI1MKWypvO3MKWxMJ4hVREuplO3qKWxMFOhqJ4tqz9hVTEyovOAnJ5cp3EypaOlj6EmnJEyoaEyovOuoTkypvOPqJ5xMKAfj6EhMTIlVTWyp2AboT9mp2IhYvORnJHtETI0LJyfplOanJW0VTImVTucMKVhVw48Y2Ecqw4=