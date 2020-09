Gastbeitrag von Andreas Rödder: Coronas sozialer Sprengstoff

Unser Gastautor Andreas Rödder ist Professor für Neueste Geschichte an der Mainzer Johannes Gutenberg-Universität. (Foto: Bert Bostelmann)

„Soziale Distanz“ – was virologisch geboten ist, birgt sozialen Sprengstoff. Wann haben Sie zum letzten Mal einem Mitmenschen die Hand gegeben? Wie viele Menschen haben Sie seit Mitte März zu sich nach Hause eingeladen? Und überhaupt: Wie viele persönliche Begegnungen haben seitdem nicht stattgefunden?

Wir begegnen einander seit einem halben Jahr viel weniger. Im Homeoffice treffen wir keine Kollegen, Empfänge fallen aus, und auch die gemeinsame Freude (oder Verzweiflung) auf der Stehtribüne im Stadion fehlt. „Zusammen Abstand“ zu halten, wie uns die öffentlichen Plakate freundlich unterweisen, ist gut gemeint. In Wahrheit greifen Tendenzen der Vereinzelung um sich.

Die neue Kollegin kann am Arbeitsplatz keinen Einstand geben und hat es ebenso schwer, sich an ihrem neuen Ort einzufinden, wie Studienanfänger an den Hochschulen. Dort hat das Sommersemester mit digitaler Lehre weithin ganz gut funktioniert. Aber Professoren und Studenten sind einander kaum begegnet, ebenso wenig die Studenten untereinander – wo das Studium doch davon lebt, miteinander zu studieren und voneinander zu lernen. Bei allen Möglichkeiten, die digitale Instrumente in der Bildung eröffnen: Persönlichkeitsbildung funktioniert am Bildschirm nicht – und daher greift der pauschale Ruf nach „Digitalisierung der Bildung“ viel zu kurz. Wir müssen aufpassen, dass Schulen und Hochschulen nicht zu technokratischen Lernfabriken degradiert werden, die der Bildung ihre Seele nimmt: die persönliche Begegnung.

Das gilt für den gesamten Bereich von Gesellschaft und Kultur. Mein fast 80-jähriger Vater hat sein Leben lang für seinen Männergesangsverein gelebt, der nach Wochen des Lockdown nur unter den Auflagen proben kann, die für alle Chöre gelten. Auch dieser Chor hatte schon länger große Nachwuchsprobleme. Jetzt aber steht zu befürchten, Corona könne ihm den Rest geben.

Corona verstärkt Probleme und beschleunigt Entwicklungen, die schon vorher im Gange waren. Einsamkeit ist ein wachsendes Problem einer alternden Gesellschaft, in der die Zahl der Kinderlosen seit Jahrzehnten zunimmt. In Großbritannien wurde für dieses Problem schon 2018 ein eigenes Ministerium eingerichtet.

Wenn nun auch noch die wöchentliche Chorprobe samt dem Bier danach entfällt, wenn sich Menschen nicht mehr in Chören und Vereinen, auf Partys und auf dem Sportplatz begegnen – dann droht ein Kahlschlag gesellschaftlicher Bindungen. Diese „Ligaturen“, wie es Ralf Dahrendorf genannt hat, sind aber die Voraussetzungen, auf denen ein freiheitliches Gemeinwesen beruht.

Wenn Menschen einander nicht begegnen, dann droht die Gefahr, dass sie sich isolieren, sich in Echokammern zurück ziehen und schließlich radikalisieren. Und dann ist die Corona-Demo in Berlin am vergangenen Samstag möglicherweise nur ein Vorgeschmack des Unbehagens und der Unzufriedenheit, die noch bevorstehen könnten. Deshalb ist es höchste Zeit, die sozialen Folgen der Pandemie in den Blick zu nehmen. Dazu muss immer wieder zwischen virologischen, ökonomischen und sozialen Logiken abgewogen werden. „So viel Vorsicht wie nötig, so viel Flexibilität und so viele Begegnungsmöglichkeiten wie möglich“ – das ist eine nachvollziehbare Leitlinie, die nicht zuletzt für Konzerte, Chorproben, Sportveranstaltungen oder den Universitätsbetrieb gelten kann.

Dazu gehört aber auch, sich ehrlich zu machen und Zielkonflikte offen zu benennen, statt sie schönzureden oder wegzuleugnen. Das bedeutet zum Beispiel, deutlich zu sagen, dass der Regelbetrieb in den Schulen ein Risiko darstellt, das wir aber auf uns nehmen, weil wir im Zielkonflikt zwischen Virologie und Schulbesuch abwägen.

Die Zeit nach den Akutmaßnahmen und mit dem Virus erfordert einen strategischen Politikansatz, um Schaden nicht nur von Gesundheit und Wirtschaft, sondern ebenso von unserem gesellschaftlichen Zusammenleben zu wenden. Der Mensch lebt bekanntlich nicht vom Brot allein.