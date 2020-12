Gastbeitrag von Christian Nürnberger: Die Welt atmet auf – vorerst

Christian Nürnberger (Foto: Nürnberger)

Das denkwürdige Corona-Jahr 2020 steuert auf einen versöhnlichen Ausklang zu, denn es hält zwei großartige Weihnachtsgeschenke für die Menschheit bereit: Es gibt einen Impfstoff. Und der schlechteste US-Präsident aller Zeiten ist abgewählt. Die Welt kann aufatmen. Vorerst.

Donald Trumps Anhänger sind ja noch da. Die Republikaner auch. Sie werden weiter das Gerücht nähren, Joe Biden sei unrechtmäßig ins Amt gekommen. Und für den Sieg über Corona werden wir noch das ganze Jahr 2021 brauchen.

Dennoch dürfen wir uns freuen über die zwei Geschenke an sich, aber auch über erfreuliche Folgen. Die wichtigste davon wird sein: Trumps Abwahl und die Produktion von Impfstoff werden auch zu einer Produktionssteigerung jenes Stoffes führen werden, der für Demokratien überlebenswichtig ist: Vertrauen.

UNSER GASTAUTOR Christian Nürnberger ist als freiberuflicher Publizist tätig.

Trump, der vom ersten Tag seiner Amtszeit an log, Fakten als Fake und Fake als Fakten bezeichnete, und bis heute weiter lügt und weiter lügen wird, war nicht nur der schlechteste US-Präsident und der schlechteste Verlierer aller Zeiten, sondern auch einer der größten Vertrauenszersetzer aller Zeiten. Er hat die Lüge so lange und so systematisch als Mittel der Politik benutzt, dass Millionen von Amerikanern zuletzt nicht mehr wussten, was und wem sie glauben sollten. Und er hat sämtliche Realitätsleugner dieser Welt – Verschwörungstheoretiker, Coronaleugner, Impfverweigerer, religiöse Spinner und Fundamentalisten – darin bestärkt, seriösen Politikern, Medien und Wissenschaftlern das Vertrauen zu entziehen, irrsinnigsten Behauptungen und wahnhaften Vorstellungen zu glauben, diese weiterzuverbreiten und so, auf diese Weise, funktionierende Demokratien zu unterminieren.

Die Schäden, die Trump damit angerichtet hat, werden uns noch lange zu schaffen machen. Aber mit seiner Abwahl endet eben auch die amtliche Realitätsleugnung. Er wird weiter twittern, jedoch nicht mehr aus dem Weißen Haus heraus, nicht mehr mit dem Account des US-Präsidenten. Die Zahl seiner Follower wird einbrechen, sein Einfluss drastisch sinken. Der Einfluss der seriösen Politiker, Medien und Wissenschaftler wird wieder steigen, wenn kein Störfeuer mehr vom mächtigsten Mann der USA kommt. Die Orientiertheit der Bürger und deren Vertrauen in die Demokratie und deren Institutionen werden zunehmen, wenn dank des Impfstoffs die Rückkehr zum normalen Leben in greifbare Nähe rückt. Und wachsen wird das Bewusstsein dafür, wie viel wir dem Wissen und Können von Wissenschaftlern zu verdanken haben, denen es gelungen ist, mit ganz neuen Methoden in Rekordzeit den Impfstoff zu entwickeln. Die Impfskepsis wird abnehmen, wenn sich die Erfolge des Impfstoffs einstellen: weniger Infektionen, weniger schwere Krankheitsverläufe, weniger Tote.

Krank werden dann nur noch die Impfverweigerer, und ein Teil von ihnen wird sterben, ja aussterben. So löst sich das Problem über kurz oder lang auf natürlichem Weg. Es ist traurig, dass es so ist, aber wenn das der Wille der Impfverweigerer ist, kann niemand anders dafür verantwortlich gemacht werden als sie selbst.

Was noch fehlt, wäre ein drittes Geschenk. Vielleicht erhalten wir es als verspätete Lieferung am 5. Januar. An diesem Tag wird im US-Bundesstaat Georgia schon wieder gewählt. Es geht um einen Sitz im Senat. Gewinnt ihn der Kandidat der Demokraten, wäre die Mehrheit der Republikaner im Senat gebrochen. Es gäbe ein Patt. Das würde aufgelöst zugunsten der Demokraten durch Kamala Harris, die als Vizepräsidentin automatisch Vorsitzende des Senats wird. Ihre Stimme verschaffte den Demokraten die Senatsmehrheit. Im Kongress haben sie schon die Mehrheit.

Mit beiden Kammern im Rücken könnte Biden regieren, ohne von den Republikanern daran gehindert zu werden. Sie wären entmachtet. Die Entmachtung könnte den Anstoß dafür geben, dass die Republikaner wieder zur Vernunft kommen, sich von Trump befreien und ihn in vier Jahren nicht wieder als ihren Präsidentschaftskandidaten nominieren. Wir schreiben uns das mal auf unseren Wunschzettel.