Gastbeitrag von Christian Nürnberger: Halloween statt Reformation

Vor drei Jahren sind weltweit 500 Jahre Reformation gefeiert worden. Die Leute aber feiern weiter lieber Halloween, und wenn bei ihnen überhaupt etwas hängen geblieben sein sollte, dann dürfte das Martin Luthers schrecklicher Antisemitismus sein. Dass der Reformator von den Bilderstürmern unserer Zeit noch nicht von seinem Denkmalssockel gestoßen worden ist, liegt vielleicht nur an Corona. Da hat man andere Sorgen.

Aber auch nach Corona wird das Desinteresse an Luther wohl bleiben, weil nur noch wenige verstehen, warum die Reformation ein so gewaltiges Ereignis war, dass man es noch immer jedes Jahr feiern muss. Es ist ja auch schwer vermittelbar, denn das Ereignis entzündete sich an einer Frage, die damals die Massen umtrieb und heute kaum mehr verstanden wird: Wie bekomme ich einen gnädigen Gott?

Unsere Frage heute lautet eher: Wer weiß denn, ob es Gott überhaupt gibt? Damals aber, vor 500 Jahren, hatten die meisten Menschen keinen Zweifel an der Existenz Gottes. Sie fürchteten ihn, sie lebten in beständiger Angst vor ihm, weil ihnen die Kirche erfolgreich eingetrichtert hatte: Du wirst nach deinem Tod zur Hölle verdammt, wenn du immer nur sündigst. Aber die Kirche hatte auch ein Mittel gegen die Angst: Beichten, bereuen, büßen, eine Messe lesen lassen und zahlen. Am besten kauft man einen Ablassbrief des Papstes. Dann ist die Planstelle im Himmel gesichert.

Es war ein glänzendes Geschäft für den Papst, die Fugger, die Fürstbischöfe. Bis plötzlich wie aus dem Nichts dieser kleine, feiste, unbekannte Mönch aus Wittenberg auftauchte und den Herren das Geschäft verhagelte, und zwar unbeabsichtigt. Luther hatte etwas ganz anderes im Sinn: die Rettung der ihm anvertrauten Seelen. Nach jahrelangem Studium in seinem Kloster hatte er nämlich die Antwort auf die Frage nach dem gnädigen Gott gefunden. Sie lautete: Nicht die guten Werke, schon gar nicht diese Ablassbriefe werden euch retten, sondern allein euer Glaube. Daher predigte er seinen Schäflein: Euer Geld ist zum Fenster hinausgeworfen.

Was er dem Volk mit einfachen Worten erklärte, wollte er auch mit seinen akademischen Kollegen an seiner Wittenberger Uni wissenschaftlich diskutieren. Dafür verfasste er ein Thesenpapier, und das soll er der Legende nach am 31. Oktober 1517 an die Türen der Wittenberger Kirchen genagelt haben.

Das Interesse daran war gering. Die Veranstaltung fiel aus. Aber etwas anderes passierte: Die in Latein geschriebenen Thesen wurden von verschiedenen Personen an verschied enen Orten ins Deutsche übersetzt und mithilfe der noch ziemlich jungen Drucktechnik Johann Gutenbergs im ganzen Reich verbreitet. Sie erregten größtes Aufsehen. Über Nacht wurde Luther berühmt und eine Gefahr für Rom, weshalb dort eilig beschlossen wurde, das Problem auf die bewährte Weise zu lösen: ins Feuer mit dem Ketzer.

Es rückten aber gerade die Osmanen heran. Der Papst starb, ein neuer musste gefunden werden. Man hatte gerade keine Zeit für Luther. Der haute unterdessen eine Schrift nach der anderen hinaus und befeuerte den Aufruhr. Als der Papst nach vier Jahren wieder Zeit hatte, sollte das Problem Luther auf dem Reichstag in Worms endgültig aus der Welt geschafft werden: Widerrufe, oder du bist des Todes. Luther wählte den Tod. Aber sein Kurfürst ließ ihn zum Schein entführen und unerkannt auf die Wartburg bringen, wo er die Bibel übersetzte und einfach weiterschrieb.

Der Papst, der mächtigste Mann der Welt, hätte Luther theologisch ernstnehmen und damit einhegen können, aber gedacht, den Störer zertreten zu können wie eine Fliege. Der Papst hatte nicht verstanden, dass Gutenbergs Erfindung erstmals so etwas wie Öffentlichkeit herstellte, die Luther schützte. So kam eine Entwicklung in Gang, die bald nicht mehr zu steuern war, in die Kirchenspaltung mündete, den 30-jährigen Krieg heraufbeschwor, in die Aufklärung und die Neuzeit führte. Wegen einer Frage, die heute kaum mehr jemand versteht. Dabei könnte die Welt gerade jetzt einen gnädigen Gott gut gebrauchen.