Gastbeitrag von Christian Nürnberger: Von der ansteckenden Hoffnung

Johannes, ein Mann auf der griechischen Insel Patmos, geht dort spazieren und hört plötzlich eine Stimme, laut wie eine Posaune. Er erschrickt zu Tode, spürt dann aber eine Hand auf sich und weiß plötzlich, wen er vor sich hat: den Auferstandenen höchstselbst. Der verrät ihm nun, dass die letzten Tage der Menschheit bevorstehen, zeigt ihm, wie es dabei zugehen wird, und Johannes schreibt das auf.

Wer liest, was er aufgeschrieben hat, könnte meinen, in eine Mystery-Serie geraten zu sein, in einen Roman von Dan Brown oder in das Machwerk von Verschwörungstheoretikern. Es ist großes Weltuntergangs-Kino, und von daher kennen wir alle Versatzstücke dieser Johannes-Apokalypse: Das Alpha und das Omega, die große Hure Babylon, das Tausendjährige Reich, das neue Jerusalem, die Schlacht von Harmagedon, ein furchterregendes Tier, das wie ein Drache redet und Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt, die sieben Siegel, die vier apokalyptischen Reiter, die rätselhafte Zahl 666.

Martin Luther missfiel diese Geschichte. Apostel, sagte er, sollten klar und verständlich reden, statt mit geheimnisvollen „Gesichten“ zu prahlen. Luther war in dem Punkt ein früher Vorläufer von Helmut Schmidt, der einmal gesagt hat, wer Visionen hat, solle zum Arzt gehen.

UNSER GASTAUTOR Christian Nürnberger ist als freiberuflicher Publizist tätig. Foto: Nürnberger

Und doch gibt es zwei wichtige Gründe, warum diese „Offenbarung des Johannes“ eben doch in die Bibel gehört. Erstens, weil sie das logische Ende der Bibel ist. Diese beginnt ja mit der Erschaffung der Welt und muss darum enden mit ihrem Untergang.

Alles, was dazwischen liegt, handelt von jener menschengemachten Folge aus Verhängnissen und Katastrophen, die wir als Weltgeschichte bezeichnen. Und von der menschlichen Hoffnung, dass am Ende dennoch alles gut wird.

Von dieser Hoffnung ließen sich Johannes’ Zeitgenossen anstecken, die von der römischen Staatsmacht verfolgten Christ:innen. Das ist der zweite Grund, warum seine Geschichte in die Bibel gehört. Zwar lässt Johannes zunächst furchterregende Dinge geschehen, aber am Ende, nach dem Grauen, werden ein neuer Himmel und eine neue Erde entstehen. Schöner noch: Gott wird alle Tränen abwischen, es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, kein Geschrei, keinen Schmerz. Gott wird jetzt bei den Menschen wohnen.

Schon lange vor Johannes hatten die Propheten des Alten Testaments solche Endzeitvisionen: Der Tag wird kommen, an dem die Menschen ihre Schwerter zu Pflugscharen machen werden und ihre Spieße zu Sicheln und nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Das Hauen und Stechen unter den Menschen wird ein Ende haben. Jeder wird im Frieden unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen.

Sogar zwischen Mensch und Tier wird Friede einkehren. Wolf und Lamm, Panther und Böcklein werden beieinanderliegen. Kalb und Löwe werden miteinander grasen, ein kleiner Knabe wird sie leiten, und der Löwe wird Stroh fressen.

Und schließlich: Sieg über den Tod, Ende des Leidens, neuer Himmel, neue Erde, neuer Anfang. So lautet die Ansage. So klingt der Ur-Traum aller Träume von einer besseren Welt. Zu allen Zeiten haben Verfolgte und Bedrängte Mut geschöpft aus dieser Geschichte und die Kraft, durchzuhalten, zu kämpfen und zu überleben. Und gerade jetzt wünscht man sich nichts sehnlicher, als dass dieser Traum doch wenigstens ein bisschen wahr werden möge, jetzt, da wir seit mehr als 50 Tagen mit den apokalyptischen Bildern aus der Ukraine konfrontiert werden, die von einem menschlichen Leid berichten, das jedes erträgliche Maß übersteigt. Und uns natürlich fragen lässt: Wo ist denn dieser Gott? Wozu sollen wir noch solche Geschichten lesen?

Die Antwort lautet: Weil in ihnen jene Hoffnung steckt, die wir niemals aufgeben dürfen. Erst wenn wir alle Hoffnung fahren lassen, sind wir wirklich verloren und dem Untergang geweiht. So lange wir auf ein gutes Ende hoffen, werden wir tun, was dafür nötig ist. Und so lange wir uns nach einer besseren Welt sehnen, werden wir sie suchen und sie – auch wenn wir im Augenblick ratlos sind – vielleicht eines Tages finden.