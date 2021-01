Gastbeitrag von Dirk Metz: Merz oder Laschet? Söder! Spahn!

Unser Gastautor Dirk Metz ist Inhaber einer Agentur für Kommunikation und Krisenkommunikation. Zuvor war der gelernte Journalist elf Jahre Sprecher der hessischen Landesregierung. (Foto: Dirk Metz)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wenn sich die 1001 Delegierten der CDU kommende Woche treffen, um einen neuen Vorsitzenden zu wählen, ist das für die Partei selbst und für unser Land ein wichtiges Ereignis. Immerhin stellte die CDU seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland 1949 mehr als 50 Jahre lang Kanzlerin oder Kanzler und sieht sich gerne als letzte verbliebene Volkspartei.

Die Delegierten sind allerdings nicht zu beneiden. Begeisterung hat das Kandidatenfeld nicht ausgelöst. Friedrich Merz ist der einzige Bewerber, der über einen echten Fanklub verfügt, er hat aber zugleich die meisten Gegner und bei seinem Auftreten in der Öffentlichkeit war er in den letzten Monaten nicht gerade vom Glück verfolgt. Armin Laschet sieht sich als legitimer Verwalter des Erbes der scheidenden Kanzlerin, aber ob das reicht? Zuerst hatte er wenig Glück, zuletzt kam bei Corona auch noch Pech dazu. Nur Norbert Röttgen, als Zählkandidat gestartet, ist fehlerfrei durch die letzten Monate gekommen. Einen Achtungserfolg könnte er erringen, aber in der Zuspitzung auf das Duell Laschet – Merz dürfte er es dennoch schwer haben.

Gerade weil bislang keine Begeisterung oder gar Aufbruchstimmung aufkommt, wäre es in normalen Zeiten auf den Auftritt vor den 1001 Delegierten des Parteitages angekommen. Schon am Vorabend hätten diese ihre Einschätzungen und Erwartungen, ihre Hoffnungen, Sorgen und Abwägungen ausgetauscht. Von wem verspricht man sich Rückenwind für die kommenden Landtagswahlen, wer sollte die CDU in die Bundestagswahl führen? Gespannt würde man die Reden verfolgen. Wie oft wird zwischendurch applaudiert, wie lange am Ende? Wer kann die Delegierten in Wallung bringen, wer landet die besten Zwischenlacher, wer streichelt die Seele der Partei, greift jemand die Konkurrenz intelligent an? Wo entsteht Stimmung im Saal, was beflügelt die Gespräche in den Delegiertenreihen?

Rhetorische Sternstunden hat es manche in der Parteien- und Parlamentsgeschichte gegeben. 1995 entfachte Oskar Lafontaine mit einer fulminanten Rede beim Bundesparteitag der SPD so viel Begeisterung, dass er gedrängt wurde, oder sich drängen ließ, am nächsten Tag erfolgreich gegen den damaligen SPD-Vorsitzenden Rudolf Scharping anzutreten. Oder 1991, als es um die Frage ging, ob Bonn oder Berlin im wiedervereinigten Deutschland Sitz von Parlament und Regierung wird. Und eine beeindruckende Rede von Wolfgang Schäuble den Ausschlag dafür gab, dass sich der Bundestag mit denkbar knapper Mehrheit für Berlin entschied.

An einer Atmosphäre, die Sternstunden möglich macht, wird es jedoch vollends fehlen, denn die 1001 Delegierten werden sich lediglich im virtuellen Raum treffen. Für wen der drei Kandidaten mag es zum Vorteil gereichen, wenn aus dem heimischen Wohnzimmer abgestimmt wird?

Interessant ist, dass sich in der CDU seit Wochen die Stimmen mehren, die Entscheidung über den Kanzlerkandidaten der Union immer weiter nach hinten zu verschieben. Meine Prognose: Die Umfrageinstitute werden einer Union, die um dieses Thema einen großen Bogen zu machen versucht, die Arbeit abnehmen. Sie werden ab Mitte Januar Woche für Woche die Beliebtheitswerte des neuen CDU-Vorsitzenden mit denen des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder – und denen von Gesundheitsminister Jens Spahn – vergleichen. Beide liegen seit Monaten in der Bevölkerung meilenweit vor dem CDU-Kandidatentrio. Beide verfügen über Instinkt und Rhetorik, auch über den notwendigen Willen zur Macht.

Und es spricht viel dafür, dass die Demoskopen mit ihren Zahlen die Debatte befeuern werden, ob die Union nicht mit jemandem ins Rennen gehen sollte, der in der Bevölkerung auf große Zustimmung stößt. Mit einem Bewerber anzutreten, der die besten Chancen hat, muss ja nicht verkehrt sein. So ist Gerhard Schröder einst gegen innerparteiliche Widerstände in der SPD erst deren Kandidat und dann Kanzler geworden. Wenn die Demoskopen über Wochen und Monate die entsprechenden Zahlen liefern, ahne ich, wer am 26. September antreten könnte – und wer nicht.