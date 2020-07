Gastbeitrag von Lamya Kaddor: Das Ende ist keineswegs nah

Lamya Kaddor ist Publizistin, Religionspädagogin und Islamwissenschaftlerin. (Foto: Dominik Asbach)

Es sind Schreckenszahlen, die die katholische und die evangelische Kirche dieser Tage verzeichnet haben: Mehr als eine halbe Million Menschen kehrten ihnen 2019 den Rücken. Es wird Zeit, die bittere Realität zu akzeptieren: Die Kirchen müssen sich gesundschrumpfen.

Landauf landab wird wieder diskutiert, was die Kirchen alles falsch machen. Die einen fordern mehr Fortschritt und Modernität, die anderen mehr Konservatismus und Tradition. Es ist müßig, darüber zu spekulieren. Nichts davon bringt die Mitglieder zurück.

Ihre Zahl nimmt seit 1990 stetig ab und wird es weiter tun. Aktuellen Umfragen zufolge erwägt fast jeder dritte Katholik einen Austritt. Es gibt kein Zurück mehr in die Zeiten, in denen 95 Prozent der Deutschen katholisch oder evangelisch waren. Manche Entwicklungen lassen sich nicht aufhalten. Man kann sich ihnen aber anpassen.

Den Kirchen geht es so wie Zeitungsverlagen. Seit Langem nimmt nun schon die gedruckte Auflage ab. Doch so wie Nachrichten und Information im Allgemeinen keineswegs im gleichen Maße an Bedeutung verlieren, sind auch Glaube und Spiritualität längst nicht überholt. Grund für den Rückgang ist der unerbittliche Lauf der Modernisierung, der in Ländern mit freien und sozialmarktwirtschaftlichen Gesellschaftsmodellen Veränderungen erzwingt. Nicht das Gut per se ist nicht mehr gefragt, sondern die Verkaufsform.

Wer die Kirchen verlassen will, der gehe mit Gottes Segen. Es handelt sich um mündige Menschen, die wissen, was sie tun. Sollten sie den Schritt dereinst bereuen, finden sie den Weg schon allein zurück.

Statt ihren Schäfchen hinterherzulaufen oder ihre geistigen und finanziellen Kräfte auf mehr oder weniger innovative Ideen wie Gottesdienste in Discos zu verwenden, sollten sich die Kirchen auf das Wesentliche konzentrieren: ein gutes „Produkt“ für eine kleinere Zielgruppe anbieten und diese Zielgruppe dort ansprechen, wo sie zu finden ist. Den Kirchen kann man daher raten: Starrt nicht mehr panisch auf die Kirchenaustritte! Akzeptiert sie! Speckt ab! Konzentriert euch auf die Arbeit, die ihr im Sinne des Glaubens und der kulturellen Bedeutung für wichtig erachtet!

Aus meiner Sicht wären dies Seelsorge, Taufen, Hochzeiten, Kirchen, Beerdigungen, Gottesdienste an hohen Feiertagen. Der Unterhalt der wichtigsten Kirchengebäude und Einrichtungen in den Bistümern und Landeskirchen als Pflege des historischen Erbes. Geht stärker ins Internet, wo die Menschen heute zu finden sind, und vor allem: Investiert in Angebote für Schulkinder und junge Erwachsene in euren Sprengeln – schließlich sind sie die Zukunft!

Alles andere muss mittel- und langfristig weiter zusammengestrichen werden. Das gilt für den Unterhalt weniger wichtiger Gebäude, für Verwaltungsaufgaben, Entwicklungshilfe, diakonische oder karitative Arbeiten und auch für Kindertagesstätten (in der evangelischen Kirche der größte Ausgabeposten). Der Abbau kirchlicher Aufgaben und Angebote bedeutet leider, dass ein weiterer Stellenabbau nötig wird. So unerbittlich ist manchmal die Wahrheit. Doch lieber erkennt man sie zu früh, als dass man zu lange einem Hirngespinst folgt. Denn das Ende der Kirchen ist mitnichten angezeigt.

2019 gab es dank guter Wirtschaftslage Rekordeinnahmen bei der Kirchensteuer. Zudem sind Kirchenaustritte nicht zwangsläufig mit dem Verlust von Gläubigkeit verbunden. Die meisten treten aus, um Steuern zu sparen oder weil sie mit den Institutionen und ihren Vertretern unzufrieden sind. Der Glaube wird oft privat weitergelebt, im stillen Kämmerlein. Und wer weiß, wenn erst einmal Kindergärten und diakonische/karitative Angebote in der Umgebung weg sind oder der Tod naht und die Kirche nicht mehr als Trösterin zur Verfügung steht: Vielleicht merken dann manche Ex-Mitglieder von selbst, dass eine Religionsgemeinschaft nur dann Hilfe spenden und Sinn stiften kann, wenn man ihr nicht den Rücken zukehrt.